Plíšková po depresi z tréninku slaví: Atmosféra jak při finále Wimbledonu!

Mám tvoje číslo, říkají tenisté o oblíbených soupeřích. Podle tohoto rčení by mohla Karolína Plíšková sokyni Garbině Muguruzaové kdykoliv zavolat. Česká tenistka porazila Španělku podeváté z jedenácti vzájemných zápasů a šlo o jednu z důležitých bitev. Díky ní Plíšková odstartovala úspěšně Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře. Po strhujícím nočním mači trvajícím dvě a půl hodiny, v němž vítězku a poraženou dělila titěrná linie, triumfovala Češka 4:6, 6:2, 7:6 (6). Stala se tak bohatší o 110 000 dolarů, jímž se honoruje vítězství ve skupině. A především si otevřela cestu k tomu, aby počtvrté za sebou na Masters prošla do semifinále.

Zatímco otevírací zápas Masters mezi Barborou Krejčíkovou a Anett Kontaveitovou byl mrtvý, co se týká dění na kurtu i atmosféry, night session v Guadalajaře už fajnově zaplněné tribuny a nadchla strhujícím dramatem.

Obě tenistky nastoupily v elegantních černých šatech a předvedly vskutku zajímavou podívanou. Plíškové utekl první set, v němž sice vedla 2:0, ale pak řadou chyb pustila soupeřku do vedení.

Odpověděla však dvěma brejky v podařeném druhém dějství a v tom třetím už měla dva mečboly za stavu 4:5. Nepochodila a vzápětí při vlastním podání ztrácela 15:40. Nedáš – dostaneš, takové pravidlo už viselo ve vzduchu.

Naštěstí však Plíšková zůstala silná a šlo se do tiebreaku. V něm se Češka nakonec chytila čtvrtého mečbolu, na nějž poslala Muguruzaová míček do autu. Plíšková má v třísetových zápasech letos výstavní bilanci 12:4 a v pátek se střetne s rozjetou Estonkou Kontaveitovou. Muguruzaovou čeká odveta za vyhecované newyorské drama proti Barboře Krejčíkové.

Karolíno, váš manžel Michal Hrdlička po zápase tweetoval, že lepší atmosféru během sezony snad nezažil. Jak jste ji vnímala vy?

„Bavili jsme se o tom se Sashou (koučem Bajinem) a shodli jsme se, že to bylo hodně podobné jak při finále Wimbledonu, i když tam bylo asi víc lidí, protože tady mají kvůli covidu limitovaný počet diváků. Ale musím říct, že atmosféra byla fakt super. Moc mě překvapilo, že lidi byli živí. I když byla v zápase hluchá místa, kdy jsme kazily, pořád fandili po každém míči. Musím říct, že takhle se hraje tenis úplně jinak, nás hráčky to namotivuje k lepší hře a zápas se dá víc užít.“

Před turnajem jste bědovala, že se v trénincích vůbec necítíte. Jak se stane, že pak přijde zápas a vy předvedete hodně slušný výkon?

„Přišlo vám to fajn, jo?“

Rozhodně.

„Jsem dost objektivní člověk. Na to, co jsem tady předváděla v přípravě, tak tohle bylo hodně dobrý. V tréninku jsem nehrála ani z poloviny tak dobře jak dneska, propadala jsem zoufalství a depresi. Podmínky tady nejsou pro mě ideální, chyb dělám dost, jak hraju placky, tak to dost ulítává. Ale v zápase mám jiné nastavení, v tréninku jsem naštvaná, v zápase většinou ne a hraju s tím, co mám. Snažím se bojovat a najdu cestu.“

Jak se podařilo najít cestu k triumfu nad Muguruzaovou po prvním prohraném setu?

„První set nebyl nic moc, kdybych jen trošku hrála to co ve druhém a třetím, dalo se to vyhrát třeba ve dvou. První set jsem začala dobře, udělala jsem brejk, ale pak přišly bohužel dva špatný servisový gamy, což je moc velký luxus jí takhle darovat. Ale jak jsem set prohrála, začala jsem do toho trošku víc chodit a dělat víc bodů z returnu. Tím jsem to vyhrála, i když třetí set byl vabank. To je ale taky vždycky, když ho rozhoduje tiebreak. Je to o štěstí a náhodě. Ale pořád jsem byla výhře blíž, měla jsem víc šancí, víc mečbolů.“

V koncovce jste působila i klidnější, méně jste kazila.

„Ale klidná jsem vůbec nebyla. (smích) Cítila jsem, že mám navrch. Už jsem měla brejkboly na 5:3, pak ty mečboly. Najednou to bylo 5:5 a zase měla brejkboly ona. Fakt vyhrocený zápas, a i když jsem možná vypadala klidně, vůbec jsem klidná nebyla.

Hrálo se dvě a půl hodiny. Jaká to byla zabíračka v nadmořské výšce skoro 1 600 metrů?

„Teď jsem vyřízená, ale věřím tomu, že budu v pohodě. Mám tady svého fyzio, zítra mám den volna. I když bych řekla, že to je spíš psychická únava, která na mě padla, protože to byl vypjatý zápas. Fyzicky jsem v pohodě, natrénováno mám dost, o to strach nemám. I když je fakt, že tam bylo pár dlouhých výměn, kdy jsem to musela ubojovat a pořád se to napínalo a napínalo až do konce. Ale budu v poho.“

Zatímco v úvodním denním zápase mezi Barboru Krejčíkovou a Anett Kontaveitovou se hrál tenis na jednu ránu, vy s Muguruzaovou jste předváděly i dlouhé výměny. Byly večerní podmínky hodně jiné?

„Mně přijde, že to letí strašně i takhle večer. Občas jsme hrály tak, že jsme se míč snažily víc rozehrát s rotací na jistotu. Spíš mi přišlo, že míče nevyskakují tak vysoko jako přes den, protože je fakt, že co jsem hrála přes den sparingy, tak také nebyly moc výměny. Ono je taky přes den třicet stupňů a večer patnáct, což je obrovský rozdíl.“

V pátek vás čeká střet vítězek úvodních zápasů proti Kontaveitové, s níž máte bilanci 3:0. Ale Estonka je hodně rozjetá. Co čekat?

„Jo, je na neskutečný vlně. Je vidět, že si věří a má vyhrané zápasy, což dělá hodně. Ale pořád věřím, že to je stejný člověk, s jakým jsem hrála ty roky zpátky. Podmínky jsou tady nevyzpytatelné, takže mi to může sednout, nebo mi to může ulítávat. Uvidíme. Ale když budu dobře podávat, šance bude.“

Skupina Teotihuacán

1. Kontaveitová 1 1 0 2:0 2. Plíšková 1 1 0 2:1 3. Muguruzaová 1 0 1 1:2 4. Krejčíková 1 0 1 0:2

