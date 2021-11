Turnaj mistryň: Úlet v horách, nebo trefa? Plíškovou nadchli fanoušci

Padesátý ročník dámského Masters slaví kulatiny v zemi, která nemá jedinou hráčku v top 100 singlového žebříčku. To by však nebyl jediný svéráz letošního Turnaje mistryň v Mexiku, nakonec i minulá dějiště jako Singapur či Istanbul nepatří zrovna mezi vyhlášené tenisové bašty. V Latinské Americe se však ještě nikdy akce takového významu nekonala.

Do Guadalajary je komplikované spojení, minimálně dva přestupy, téměř třicet hodin na cestě. A nikdo to neměl blízko. Vždyť všech osm singlistek letos pochází z Evropy, odkud je také bude sledovat nejvíc fanoušků. Pokud budou mít morálku na vstávání, jelikož víc než polovina zápasů je v nekoukatelných časech uprostřed evropské noci, finále turnaje začne ve středu o půlnoci.

Jenže WTA měla svázané ruce. Čínský Šen-čen, kde se má Masters hrát až do roku 2030, je druhý rok po sobě kvůli covidu mimo provoz. Ženská tenisová asociace jednala s Hongkongem, Manchesterem a dokonce i Prahou, u níž sondovala, zda by po finále BJK Cupu nevzala i druhý tenisový monstrpodnik. K dohodě však nebylo ani blízko, a tak se našlo extrémní řešení. Vlivná agentura Octagon slíbila dodat na klíč turnaj v Guadalajaře. Platí ho z velké části mexická společnost Akron, výrobce aditiv a olejů pro motoristy. Dotace je pouhých 5 milionů dolarů, poslední ročník v Šen-čenu rozděloval milionů 14. Za výhru ve skupině odměňovali v Číně 305 tisíci dolary, nyní to je jen třetina (110 000).

I tak jsou hráčky vděčné. „Je super, že se turnaj vůbec koná. Nemít ho dva roky za sebou by bylo smutný,“ prohlásila Barbora Krejčíková.

TENISOVÝ INSIDER Turnaj mistryň: Tenistky čelí těžkým podmínkám a kdy se odehraje český duel?

Největší výhrady jsou samozřejmě k podmínkám. Praktikovat tenis v 1566 metrech nad mořem je podobné, jako kdyby se mistrovství světa v ledním hokeji hrálo na kolečkových bruslích. Tenistky žasnou, jak míče v řídkém vzduchu sviští. Kontrolovat balon je krutě těžká věc. Míče jsou navíc beztlaké, jinak by byly ještě nezvladatelnější. „Pokud je používáte za normálních podmínek, vůbec neskáčou. Nepřijde mi zrovna jako dobrá reklama, aby nejlepší hráčky světa hrály s něčím, s čím obvykle nepřijdou do styku na místě, kde nehrají vůbec. A ta nadmořská výška? Úplně absurdní,“ prohlásil už před turnajem Craig Tyzzer, trenér světové jedničky Ashleigh Bartyové, která možná i kvůli tomu zůstala doma v Austrálii.

Zatímco předchozí ročníky Masters pobuřovaly pomalým až líným kurtem, který nahrával obranářkám, nyní je to druhý extrém. „Všechny bychom byly asi radši, jelikož jsme z Evropy, abychom hrály v Evropě a měly to blíž. A hrálo se za standardních podmínek a ne na horách. Bavili jsme se s trenérem, že je to tu jak na Sněžce. Snažila jsem se tím vypořádat, ale lítalo mi to všude možně,“ tvrdila Krejčíková. „Chápu, že neměli moc na výběr, pořadatelství se řešilo na poslední chvíli. Ale já bych takový turnaj dala do neutrálnějšího prostředí. Třeba do haly, tam by to bylo pro všechny stejné,“ přitakala Karolína Plíšková.

Tenis se zatím hrál v Mexiku všelijaký. V prvních dvou zápasech, které obstaraly Češky, bylo k vidění 117 nevynucených chyb a pouze 80 winnerů. Zatímco otevírací zápas Masters mezi Krejčíkovou a Anett Kontaveitovou byl mrtvý, co se týká dění na kurtu i atmosféry, night session v Guadalajaře už fajnově zaplněné tribuny nadchla strhujícím dramatem. Plíšková skolila Garbině Muguruzaovou v tiebreaku třetí sady a šila s ní euforie. Kvitovala, jak vděčné mexické publikum fandilo. Nejen zdejší oblíbenkyni Muguruzaové, rodačce z relativně nedalekého venezuelského Caracasu, ale také jí. Plíškové manžel Michal Hrdlička vzkazoval po sociálních sítcích, že lepší atmosféru během sezony jako nyní na Estadio Akron de Tenis pro 8000 diváků snad nezažil.

„Bavili jsme se o tom se Sashou (koučem Bajinem) a shodli jsme se, že to bylo hodně podobné jak při finále Wimbledonu, i když tam bylo asi víc lidí, protože tady mají kvůli covidu limitovaný počet diváků. Ale atmosféra byla fakt super. Moc mě překvapilo, že lidi byli živí. I když byla v zápase hluchá místa, kdy jsme kazily, pořád fandili po každém míči. Musím říct, že takhle se hraje tenis úplně jinak, nás hráčky to namotivuje k lepší hře,“ děkovala Plíšková.

A srovnání Mexika s wimbledonským svatostánkem, to už je ultimátní poklona pro akci, na níž se zdálo skoro všechno špatně.