Garciaová ovládla Turnaj mistryň. Ve finále zdolala Sabalenkovou

Pro Garciaovou jde o největší úspěch v dosavadní kariéře. Díky čtvrtému titulu v sezoně a jedenáctému celkově si navíc vylepší maximum ve světovém žebříčku, ve kterém se posune z šesté na čtvrtou pozici.

První set byl dlouho vyrovnaný a na první brejkbol se čekalo až do tie-breaku. Sabalenková se díky němu ujala vedení 0:2, ale pak začala při podání chybovat, Garciaová otočila skóre na 5:2 a úvodní sadu získala.

Ve druhém setu Garciaová hned v úvodu sebrala Sabalenkové servis, vypracovala si náskok 2:0 a výhodu už udržela až do konce. „Byl to opravdu dramatický zápas,“ citoval vítězku Tennis Channel.

„Jsem pyšná, že jsem dokázala udržet nervy na uzdě a šla jsem bod po bodu, hru po hře,“ přidala devětadvacetiletá Garciaová, která si k životnímu vítězství pomohla také jedenácti esy.

Vítězství pro Garciaovou navíc znamená i vylepšení osobního maxima v pořadí WTA. V červnu přitom nebyla ani v první sedmdesátce žebříčku, ale poté ji k posunu pomohly čtyři tituly a postup do semifinále US Open.

„Je strašně důležité jít neustále dopředu,“ uvedla Garciaová. „Pokud se nezlepšujete, jsou to kroky zpět. A to je něco, co já ani nikdo z mého týmu nechce,“ přidala francouzská tenistka.

Tenisový Turnaj mistryň ve Fort Worth (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Garciaová (6-Fr.) - Sabalenková (7-Běl.) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - finále:

Kuděrmětovová, Mertensová (4-Rus./Belg.) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:2, 4:6, 11:9.