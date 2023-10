Šílené české finále. Krutý mečbol, výměna o 47 úderech, slzy tekly oběma

Šlo o malý WTA turnaj kategorie 250, děly se na něm však velké věci. Třeba neskutečně krutý mečbol…

Po další maratonské výměně se tenisák otřel o pásku, vzápětí nechytatelně dopadl na její stranu kurtu. Marie Bouzková už nemohla reagovat a byl konec. Právě prohrála zápas, který měl patřit jí.

V úvodní sadě nad Kateřinou Siniakovou dominovala 6:1, ve druhé vedla 5:3 a měla první mečbol. V té třetí držela dokonce za stavu 5:3 a 40:15 dvě další příležitosti k zisku titulu. Přesto po třech a půl hodinách brutálně padla.

„Je hrozně smutné, že vítězka může být jen jedna. Není to fér, zasloužila jsi si něco lepšího,“ omlouvala se vítězka Siniaková krajance, s kterou se u sítě vřele objala.

Věčně dobře naladěnou Bouzkovou, jež dokáže brát tenis s nadhledem, přemohla síla okamžiku a při závěrečném ceremoniálu se rozplakala. „Byla to pro mě těžká sezona, takže asi musela skončit takhle…“ povzdechla si poražená, která během celého průběhu utkání vedla a získala víc fiftýnů než vítězka.

Včetně neskutečné výměny z koncovky druhé sady, která čítala 47 úderů a hrála se 83 vteřin. „Katka odehrála skvělý zápas, bojovala až do konce. Byla to definice tenisové bitvy. Bolí mě to, ale tobě gratuluji. Nezbývá mi nic jiného než pokračovat v tvrdé práci a být příští rok ještě silnější,“ předsevzala si poražená.

Na dno si hrábla i Siniaková, kterou v utkání trápila bolest levého stehna a když se ve druhé sadě za nepříznivého stavu nechala ošetřovat, draly se jí do očí slzy. Hrozilo, že druhý týden po sobě ztroskotá ve finále. Minulý víkend v Hokgkongu prohrála ve třech setech s Kanaďankou Leylah Fernandezovou, za dva týdny svedla celkem 10 zápasů a její tělo to cítilo.

Rodačka z Hradce Králové, jíž po tátovi v žilách koluje ruská krev, se však zakousla do mače s krajankou a předvedla hodně nepravděpodobný comeback. Díky němu se posune na hranu první čtyřicítky žebříčku a slaví celkově pátý singlový titul na WTA Tour a druhý letošní po travnatém triumfu v Bad Homburgu.

Pro obě hrdinky z Nan-čchangu to byl poslední singlový zápas letoška na okruhu. Siniakovou, svěřenkyni slovenského trenéra Petera Hubera, teď čeká přelet z Asie přes půl světa do mexického Cancúnu, kde s Barborou Krejčíkovou nastoupí v deblovém pavouku Turnaje mistryň. A poté bleskový návrat do Evropy, konkrétně do Sevilly, na finále BJK Cupu.

V českém týmu se teoreticky může potkat i s Bouzkovou, která je po dohodě s kapitánem Petrem Pálou připravená nastoupit v případě, že některá z nominované pětky nebude schopna hrát.