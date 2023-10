Turnaj mistryň: Komplikace na úvod. K + S padly, rozhodl super tie-break

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vstoupily do Turnaje mistryň porážkou • Twitter.com/WTA

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vstoupily do tenisového Turnaje mistryň v mexickém Cancúnu porážkou. Loňské finalistky a nasazené čtyřky odvrátily v prvním utkání ve skupině Mahahual proti německo-ruské dvojici Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová tři mečboly, ale nakonec prohrály 3:6, 7:6, 5:10. Vítězky soutěže z roku 2021 si zkomplikovaly boj o postup do semifinále.

Sedmadvacetileté Češky prohrály zahajovací duel Turnaje mistryň poprvé. Neuspěly po předchozích čtyřech triumfech. Vítězky letošního Australian Open sice zápas zdramatizovaly poté, co prohrávaly ve druhém setu 2:5 a vynutily si super tie-break, v něm už ale neuspěly.

V základní skupině je čekají ještě duely s americkou dvojicí Cori Gauffová, Jessica Pegulaová a kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Do semifinále postoupí dvě dvojice.

Sedmadvacetileté Češky nezahájily utkání dobře. Ve čtvrtém gamu přišly poprvé o servis, a přestože po brejku snížily na 3:4, Siegemundová se Zvonarevovou prolomily vzápětí jejich podání znovu a získaly po sedmatřiceti minutách první set.

Ani ve druhé sadě to dlouho nevypadalo, že by se Krejčíková se Siniakovou dostaly do tempa. Po dvou ztracených servisech prohrávaly už 2:5. Češky ale duel nevzdaly, nedovolily soupeřkám ani jeden mečbol a srovnaly. Podobně si vedly i po ztrátě jedenáctého gamu a vynutily si zkrácenou hru.

V ní se už Siegemundová se Zvonarevovou k mečbolům dostaly. Za stavu 6:4 měly dvě možnosti na ukončení zápasu, Krejčíková se Siniakovou ale znovu zabojovaly, získaly čtyři míčky po sobě a vynutily si super tie-break.

Také v něm ale Češky nezachytily úvod a brzy prohrávaly 0:4 a 1:6. Za stavu 4:9 sice odvrátily třetí mečbol, ten další už ale turnajové šestky Siegemundová se Zvonarevovou využily.

Turnaj mistryň v Cancúnu (tvrdý povrch, dotace 9,000.000 dolarů):

Čtyřhra - skupina Mahahual:

Siegemudová, Zvonarevová (6-Něm./Rus.) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:3, 6:7 (6:10), 10:5.