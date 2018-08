Příběhy US Open: Máma Serena, Delpo, nová střecha i tikající nepřítel

Delpo: kdy jindy, když ne teď?

Juan-Martin Del Potro se v utkání s Berdychem nemohl spolehnout ani na svůj servis • Foto Profimedia.cz

Byly časy, kdy už za kariérou Juana Martína del Potra padala opona. Chronicky zraněná zápěstí, nekončící seriál operací a pokusů o comeback. Už skoro dva roky je tahle vlídná argentinská věž schopna zase tlouct bez obav do míčů, což znamená vrcholnou pohotovost pro nadšené a hlasité jihoamerické fandy, kterých má vždy v New Yorku v zádech stovky.

Už je to 9 let, co Delpo vyhrál v New Yorku svůj první a zatím pohříchu i poslední grandslamový titul. Letos hraje ale nejlepší sezonu v poslední pětiletce (bilance 37:10) a v žebříčku se vyhoupnul už na 3. místo. A jelikož je US Open jeho nejsilnějším grandslamem, musí se hodně silně počítat s Argentincovým nájezdem na titul. Protože Delpo a US Open, to je osudové spojení. To se projevilo i loni, když tenhle milovník psů zastavil Federera a prodral se do semifinále.