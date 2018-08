Brutální pec na US Open. Hrát v tomhle vedru není zdravé, řekla Kvitová

I když se vám letos na grandslamech moc nevedlo, vybojovala jste na WTA Tour už 45 vítězství. Přemohla jste obvyklou trému. Jste naladěná na výraznější průlom na US Open?

„Psychicky jsem připravená. Uvidíme, jak všechno zvládne moje tělo. Snad se nerozpadne. Do New Yorku jsem se v posledních letech trochu zamilovala, tak snad nám ta láska vydrží.“

Ve Wimbledonu vás ochromil stres. Co jste změnila, aby se něco podobného neopakovalo v New Yorku?

„Samozřejmě jsem o Wimbledonu přemýšlela. Byla to pro mě svým způsobem pohroma. Člověk se snaží nějak poučit. Tady se necítím pod takovým tlakem očekávání jako v Londýně. Na předchozích turnajích jsem hrála slušně, což mě uklidnilo. Tohle pro mě není nejsilnější část sezony, i proto můžu být uvolněnější.“

Co vám ukázal úvodní zápas proti Wickmayerové?

„Byl výborný. I když druhý set byl asi zbytečně dlouhý. Zároveň se ale nevyvíjel nejlíp, takže jsem nakonec s výsledkem spokojená. Yanina výborně servírovala. Jakmile jsem povolila, už mi to pálila k základní lajně. Ve druhém setu se oklepala, já trochu zvadla. Naštěstí jsem udržela koncentraci. Fakt jsem se v tomhle pařáku snažila nejít do třetího.“

Zmínila jste drsné vedro. Dřív jste s ním hodně zápolila, že?

„Pořád se s ním peru.“

Jak úmorné bylo na dvorci?

„Naštěstí jsem na něj šla jako první v jedenáct hodin. Věděla jsem, že má být teplo. Ale nedovedla jsem si představit, jak brutální opravdu bude. Čím déle jsme byly na kurtu, tím obtížnější podmínky na něm vládly. Při hře na ně nemyslíte, ale mezi balony cítíte, jak to žhne i z betonu. Nepříjemná je taky vysoká vlhkost.“

Má se v takových podmínkách vůbec hrát tenis?

„Odpolední mače budou hodně těžké. Určitě pro naše těla nejsou zdravé. Možná by se nad tím pořadatelé mohli zamyslet.“

Co vám v té peci pomáhalo?

„Příjemné jsou ledem naládované ručníky. Naštěstí jsme nehrály moc dlouhých vyčerpávajících výměn. I tak mě štvalo, že jsem si musela pořád utírat pot. Raketa mi klouzala v ruce, takže některé údery byly nečisté.“