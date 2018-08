Šafářová má na US Open mazlíčka. Dostal i akreditaci a spí s ní v posteli

PŘÍMO Z NEW YORKU | Přijdete na tiskovou konferenci, nastavíte před respondenta diktafon. A on vám ho olízne. Seznamte se s Rockym, osmiměsíčním štěnětem biewer jorkšírského teriéra, novým členem tenisové smečky. K vítěznému zápasu své paničky na US Open se nevyjádřil, prospal ho u kurtu číslo 9. „Můj tenis ho vůbec nezajímá,“ smála se Lucie Šafářová. A to je hlavní pointa, proč si tenistky čtyřnohé parťáky pořizují. Starost o chlupaté klubíčko vám odvede myšlenky mimo čáry kurtu.