Konečně třetí kolo! Rozhodily mě obhajoby, přiznala po postupu Vondroušová

Účastnice 3. kola grandslamu – jak vám to zní?

„Krása, paráda. Zápas byl od začátku hodně vyrovnaný, hodně jsme se tahaly. Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech.“

Byl to nápor na nervy? Bouchardová je sice velké jméno, momentálně je ale až ve druhé stovce žebříčku, stagnuje. Viděla jste velkou šanci na postup a vylepšení grandslamového maxima?

„Právě, že jo. Moc příjemný to nebyl. Věděla jsem, že je zápas dost hratelný, proto to byly velký nervy. Ona do toho navíc strašně střílí. Nevěděla jsem, co mám čekat. Třeba na první mečbol trefila lajnu. Jindy hned zkazila. S ní jsou zápasy nahoru dolů. Naštěstí jsem to uhrála, jinak by mě to hodně mrzelo.“

Třetí kolo, tam už nemáte co ztratit – čeká vás rozjetá Nizozemka Kiki Bertensová, jedna z velkých favoritek US Open.

„Je teďka nejvýš v žebříčku v kariéře (13.), vyhrála Cincinnati. Určitě bude hrát dobře. Jednou jsem s ní ve Wimbledonu trénovala. Nesmím z ní mít velký respekt a nahazovat jí to tam, ale hrát svoji hru.“

V letošní sezoně máte zápasovou bilanci 19:17, před US Open jste prohrála tři zápasy za sebou. Cítíte, že jste zpátky hlavou i úderově?

„Připadalo mi letos, že v důležitých momentech strašně zmatkuju. Tady se to ale změnilo, ani nevím, čím to bylo. Když jsem brejk dole, udržím chladnou hlavu. Dám první servis, když ho potřebuju. I druhý mám jistější, takže nedělám tolik deblů. Úderově se cítím líp. Tenhle úspěch mě nakopne.“

V žebříčku se po New Yorku posunete nejméně k devadesáté příčce, už vás nečekají žádné obhajoby. To dodá také klid, že?

„Rozhodně, letos jsem se obhajobami nechala celkem rozhodit. Ale teď už mi padá jen třicet bodů z Taškentu. Už nikam moc klesat nebudu, odbyla jsem si to. I to je lepší pro hlavu. Nejdůležitější je udržet se kolem stovky na žebříčku a dostávat se do hlavních soutěží na grandslamech. Pak není rozdíl, jestli jsem sedmdesát nebo osmdesát. Hlavně se udržet na grandslamech. To je momentálně cíl.“

Co jste se naučila v první sezoně na WTA?

„Hlavně nepanikařit, když se párkrát prohraje zápas. Byla jsem vyřízená z toho, když jsem prohrála čtyři zápasy za sebou. Teď vidím, že to přece není konec světa. Když se pořád trénuje, výsledky přijdou.“