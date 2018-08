Proč Muchová slaví? Vyskočí o 86 míst, zvýší příjmy a vydělá na půjčky

Před US Open figurovala dvaadvacetiletá Muchová na 202. místě žebříčku a nyní určitě překoná své maximum - 179. pozici z letošního července. Podle virtuálního pořadí dvouhry WTA by se aktuálně posunula na 116. místo, a to má před sebou ještě páteční zápas o osmifinále s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Za postup do třetího kola v New Yorku má navíc olomoucká rodačka jistou odměnu 156 tisíc dolarů (za osmifinále by brala 266 tisíc). Dosud přitom na turnajích vydělala 103.137 dolarů. "Určitě je to pro mě hodně důležité. Dost mi to pomůže. Tenis je drahý sport," prozradila po prvním kole, že má půjčky, které musí splácet.

Výhrou nad Španělkou Muguruzaovou na sebe výrazně upozornila. Ještě se ale bude muset připomenout, aby si všichni zapamatovali, odkud pochází. V rozpisu čtvrtečních tréninků na US Open má totiž za svým jménem ukrajinskou zkratku.