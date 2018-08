Tenistky o vztazích: Šafářová, Plíšková i Strýcová řekly, jak snáší zájem okolí

Chlap v hnědém tričku, jemuž se na bicepsech rýsují žíly jak provazy, postával při prvním zápase Lucie Šafářové u kurtu v místech, kde seděli tenistčin kouč Rob Steckley či sestra Veronika. A jako by se schovával za plůtek, aby na sebe nepoutal pozornost. „Bylo příjemné, že se Tomáš zašel podívat. Vzhledem k celé situaci jsem nevěděla, jestli mi má jít fandit nebo ne. Ale já mám svědomí čisté, takže nemám proč se cítit blbě,“ pronesla Šafářová.

Někdejší kapitán národního hokejového týmu, aktuálně opět ve službách Montreal Canadiens, a její současný přítel Tomáš Plekanec doprovází svou lásku přímo v New Yorku. Tátovi dvou synů se po sedmi letech rozpadlo manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou a jeho nová tenisová partnerka je u některých na pranýři, že toho byla příčinou.

„Rozchod je čistě věcí nás dvou a není za ním nikdo třetí. Ani z mojí, ani z Lucčiny strany. Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ napsal hokejista v prohlášení na Facebooku. „Kdo mě zná, tak ví, že bych nikdy rodinu nerozvedla. To je všechno, co k tomu řeknu,“ prohlásila Šafářová po úvodním kole US Open.

Jednatřicetiletá tenistka je známá jako milá slečna, vždy ochotně hovoří o všech tématech, ať již vyhraje, či schytá deprimující porážku. Tentokrát je však finalistka Roland Garros nesvá, cítí se nepříjemně a žádá ostatní o respektování soukromí.

Plíšková: Lidé stojí spíš za lidmi ze šoubyznysu

To její kamarádka a někdejší deblová parťačka Barbora Strýcová, taktéž oblíbená a vděčná respondentka pro novináře, se bouří, proč má ostatní zajímat její privátní život. „Nejsem člověk, u kterého by měli lidé řešit, s kým žije a s kým chodí. Hrajeme tenis. Boucháme do balonku. Jinak jsme celkem nezajímaví. Taky se neptám jiných: Jak to máš s tím Karlem? Mně je jedno, jak to lidé mají. Je to nepříjemné,“ postěžovala si 23. nejlepší tenistka planety.

Tomu přikyvuje i Šafářová. „Dostala jsem se do situace, jakou jsem vůbec nečekala. Byly bychom radši, kdyby lidé naše soukromí respektovali. Na druhou stranu beru, že to tak je a nemůžu s tím nic dělat,“ pravila.

Kristýna Plíšková, jejímž přítelem je hokejista Dominik Volek, bere jako fakt, že úspěšné ženy z tak sledovaného sportu přitahují zájem. Patří k jejich povolání, že jsou v podstatě veřejným majetkem v dobrém i ve zlém. „Česko je tak malé, že každá taková věc je boom. Záleží dost i na tom, kdo je partner té hráčky. Když není partner úplně pro média zajímavý, tak se napíše článek a pak to utichne. To, co se teď děje například kolem Šafi, to lidi i noviny zajímá. Nedivím se, že se o tom píše,“ soudí levoruká tenistka, která má ale zajímavou teorii. „Lidé stojí spíš za osobami ze šoubyznysu než za sportovcem. Myslím si, že Šafi si ještě pár článků odnese,“ předpokládá Kristýna Plíšková.

Prožívat zvraty v osobním životě, jimiž se baví národ a do toho hrát tenis na nejvyšší úrovni, není prý pro Strýcovou problém. „Pro mě byl vždycky tenis útěk od těžkých situací v soukromí. Rozchod s minulým trenérem (Tomáše Krupu jí přetáhla Karolína Plíšková), situace s tátou (souzený za obchod s drogami) nebo teď… Od toho všeho mi pomohl tenis utéct. Já se na kurtu vyřádím, sport mi dost pomohl,“ líčila.

Od skleslé Šafářové přes pobouřenou Strýcovou se dostáváme k nevěstě Karolíně Plíškové. Ta je z těch tří rozhodně nejvyrovnanější. Po Wimbledonu si v Monaku vzala Michala Hrdličku, svého manažera. „Už spolu jsme skoro tři roky, oba jsme to tak chtěli udělat. Svatba byla hezká. I když mi mohla vzít trochu energie. Ale povedla se, měli jsme tam rodiny, speciální zážitek. Já se nechci vzdávat víckrát než jedenkrát v životě. I když… Radši nebudu nic říkat. Teď to tak mám. Tomuhle vztahu věřím na milion procent, proto jsme se tak rozhodli,“ objasňovala v New Yorku.

Nezbývá než popřát hodně štěstí.