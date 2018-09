Mám své zbraně a na US Open to na Serenu umím, těší se Plíšková

Od vašeho posledního utkání stihla Serena porodit a postupně se vrací na bývalou úroveň. Co od ní čekat?

„Nemyslím si, že se v její hře něco změnilo, to se asi nezmění už nikdy. Možná do toho bude chodit ještě víc. Její návrat už trvá nějakou dobu a fyzicky je na tom teď asi nejlíp, co jsme ji viděla. I nějaký zápasy už nasbírala. Proti Venus tady hrála fakt dobře, i když to je jiný zápas než s ostatníma holkama. Záleží, jak servíruje, od toho se bude utkání hodně odvíjet. Nicméně já mám svoje zbraně. Tady to na ni umím, takže věřím, že šance vyhrát zase bude. Těším se. A jsem ráda, že se po čtyřech zápasech konečně propracuju na centrkurt.“

Přes léto jste strádala, nyní jste nastřádala čtyři výhry za sebou. Dostáváte se do ráže?

„Vyhrané zápasy jsou strašně znát. To se nedá koupit ani natrénovat. Můžete se cítit super v tréninku, ale zápasy nenahradíte. Už jsem si tady prošla těžkými zápasy, některé jsem i otáčela, odvracela setboly. A všechno jsem zvládla. Pak se hra automaticky zvedne, aniž bych o tom přemýšlela.“

Předvedla jste proti Bartyové zatím nejlepší výkon v turnaji?

„Level byl asi nejlepší. Byla to nasazená hráčka s nepříjemným stylem. Tím, že moc dobře servíruje, jsem si musela dávat hodně pozor a využít šance, co jsem měla. Protože s ní jich moc nepřijde.“

To jste dokázala dokonale, odvrátila jste všech osm brejkbolů soupeřky a své dva jediné využila.

„Můj servis nebyl bůhvíjaký, takže z odvrácených brejkbolů mám největší radost. Při mých brejcích jsem zahrála taky dobře. Ten první se mi povedl, druhý mi trošku pomohla. Čekala jsem na šanci, kterou mi dá, protože je schopná zahrát super a pak pár míčů zkazit. To potvrdila. Jinak to byl ale dobrý zápas s dobrou úrovní.“

Jak jste se cítila na síti, kam jsem úspěšně chodila a vyhrála na ní 15 z 21 výměn?

„Tím, že hraje čop, jsem se tam snažila nabíhat, protože si myslím, že se v prohozech necítí úplně dobře. Byla jsem tam celkem úspěšná. Snažím se chodit dopředu, občas i na překvápko, aby to nebylo pořád stejný. Hodně holek zkazí prohozy a nemusím hrát vždycky volej. Je to něco, co chceme celkově zlepšit.“

Celkově jste ukázala, že můžete hrát dlouhodobě mnohem pestřeji.

„Dokonce tam byl dneska i jeden kraťas. (smích) Ty zatím skoro odmítám hrát, v tom se můžu hodně zlepšit. Obranný čop z forhendu mě zachránil už hodně zápasů a z bekhendu ho taky umím. Do budoucna by bylo dobré ho víc zapojit, ne jen proti hráčkám, které ho používají na mě.“