Plíšková zkrotila malou Šarapovovou. Byla jak nastřelená, divila se

Utkání skončilo po půlnoci. Jak jste se připravovala na noční zápas?

„Nebyla jsem nadšená z plánu. Na to, že jsme začínali night session po chlapech (zápas Raonic – Wawrinka), to ještě dopadlo dobře. Hráli jen tříseťák. Radši nastupuju první rundu (první utkání programu), na někoho to ale musí zbýt. Doufám, že jsem si to odbyla a už nebudu hrát takovýhle noční zápas.“

Konečně jste našla servis, trefila jste 11 es, mohla jste se o podání opřít.

„Zvedá mi to celou hru. Šance na výhru v zápase roste s dobrým servisem, ať už hraju odzadu jakkoli. Kromě dvou gamů, co jsem si prohrála, byl servis dobrý. Jí se ale taky vedlo, zápas nebyl jen o mně. Celkově nejsem úplně spokojená, ale jsem ráda, že jsem to zvládla.“

Ze všech tří zápasů na US Open byl tento výkon nejlepší, tak proč ty výtky?

„Mohla jsem být odvážnější, do některých míčů ještě víc jít. Ona hrála taky rychle, ne vždy to bylo možné. Gamy, kdy jsem si prohrála podání, jsem pokazila hloupými chybami. Ale ona měla taky vlny, větší než já. Na to jsem čekala. Jsem ráda, že jsem nemusela do třetího setu, to byl můj cíl.“

Keninová se povzbuzovala „davaj“, zatínala pěst a snažila se držet co nejvyšší tempo zápasu, až jste ji musela opakovaně zpomalovat, aby vám dala víc času na return. Zaskočila vás svou rtuťovitostí?

„Na to jsem byla překvapená. Ani jednou jsem se nepodívala na její hlavu, nechtěla jsem se tím zabývat. Koncentrovala jsem se na sebe. Viděli jsme ji párkrát hrát, takže jsem věděla, že je trochu nastřelená. (smích) Zápas hrozně hnala. Když vyhrála dva nebo tři body, chtěla jsem ji zbrzdit a rytmus jí narušit.“

Američanka předvedla tuhý odpor.

„Hrála chvílemi nad své možnosti. Tiebreak v druhém setu ale úplně nezvládla, šla do toho až nesmyslně. Čekala jsem, že její slabší chvíle přijde dřív, už za stavu 5:4 nebo 6:5. V tiebreaku jsem si počkala a ukázalo se, kdo je lepší.“

V utkání jste zahrála několik liftovaných forhendů, to je novinka.

„Byly to spíš takové polokopečky. Chtěla jsem trošku změnit rytmus. Mé přímky jí vyhovovaly. Většina holek má ráda údery v pasu, a když se míč zvedne do vzduchu, udělají chyb víc. Snažila jsem se kombinovat, abych nehrála úplně stejně.“

To po vás vyžadují trenérky Rennae Stubbsová s Conchitou Martinezovou?

„Tlačí mě hodně do komplexnosti. Víc mě nutí chodit na síť, použít čop, zahrát topspin... Hlavně, aby to nebylo stejné, strojové. To se pak se mnou každý dostane do super tenisu, protože hraju příjemně. Když netrefuji rohy, hraju jim do ruky, což jim sedí. Proto se snažím stereotyp rozbít.“

Na US Open jste vyhrála už tři zápasy, to je víc než za celé léto na třech předcházejících severoamerických podnicích. Jak sebevědomá jste před vstupem do druhé fáze turnaje?

„Supersebevědomá! (smích) Porazila jsem soupeřky, které jsem měla porazit, takže jsem nedokázala nic úžasného. Ale není snadné projít první kola. Musíte vyřadit holky, které jsou často mladé a nemají co ztratit. Někdy je to s nimi těžší než s veteránkami a hvězdami. Jsem šťastná, že zůstávám v soutěži, a uvidíme, co se stane dál.“

Musíte se nachystat na rozmanitou hru Australanky Asleigh Bartyové, sedmnáctky žebříčku WTA.

„Variant má hodně, chodí na síť, používá čop. Bude to jiný zápas než dosud. Dokáže tvrdě servírovat, z debla má dobrý return, umí na síti. Dovede všechno, ale taky docela kazí.“