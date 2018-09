Vztek Vondroušové: Ukrajinka jen hrála divadlo. Chovala se hrozně!

Curenková po utkání tvrdila, že hůř jí na kurtu ještě nikdy nebylo, měla z horka závratě a přemýšlela na začátku druhé sady, že vzdá. Co vy na to?

„Bylo to divný. Do stavu 4:1 nedělá nic, a když jsem začala dotahovat, spustila divadlo. Je to vidět i z výsledků, má hodně skrečí, když prohrává. Asi neumí snést porážku. Vůbec to nechápu.“

Dostala se vám svým chováním do hlavy?

„Věděla jsem, že to jenom hraje. Ale je to nepříjemný, když tam kulhá, vypadá to, že se pozvrací a pořád přitom běhá zleva doprava. Jeden míč vypustí, další doběhne, třetí vystřelí, pak zase hraje jako blázen... Je těžké se soustředit, když dělá herečku. Ano, během prvního setu bylo velké vedro, asi jí bylo trošku špatně. Mně taky nebylo dobře. Ale není to na to, aby tam dělala takový herecký výkony. Nechápu rozhodčí, já jsem jí říkala, že jí nic není, že volání fyzioterapeutky je zbytečné. A oni s tím nic neudělají, i když po ošetření hraje úplně normálně.“

I vy jste měla zdravotní problémy, dostávala jste křeče, tahalo vás tříslo.

„Na konci druhého setu mě začalo v tříslu píchat. Už jsem věděla, že to není úplně dobrý. Jak mi to fyzioterapeutka stáhla, tak jsem měla křeče do zadní strany stehna při bekhendu. Už jsem nemohla pokrčit nohu.“

Dřela jste ale až do posledního míče, i když už se soupeřka dostala v utkání hodně nahoru.

„Nechtěla jsem jí dát žádný míč zadarmo, protože bylo fakt hrozný, jak se chovala. Ale na konci už jsem vůbec nemohla.“

Vyčetla jste u sítě Curenkové její chování?

„Ne, řekla jsem jenom děkuju, a šla jsem pryč.“

Hodinu po utkání už vypadáte vyrovnaně.

„Pro mě to byl neskutečný turnaj. Jako poslední jsem se dostala do hlavní soutěže a uhraná tři kola jsou neuvěřitelný, i když čtvrtfinále bylo blízko. Ale mám ještě čas, abych ho někdy jindy zvládla.“

A třeba i na takové zkušenosti můžete stavět. Nebylo moudré se zabývat tím, v jaké stavu je soupeřka.

„Určitě. Aspoň pro příští zápas bude vědět, co dělá. Vyzkoušela jsem si, jaké to je, když někdo dělá takové scény.“

Po US Open se posunete k 70. místu žebříčku WTA, vydělala jste si před zdaněním 10,5 milionu korun. Můžete investovat do kariéry a zároveň máte jistotu, že se dostanete přímo do hlavní soutěže Australian Open. To jsou velké plusy vystoupení v New Yorku.

„Před US jsem byla těsně za stovkou, takže ani nebylo jasné, jestli se dostanu do Austrálie. Potřebovala jsem uhrát nějaké body, abych se posunula do stovky. A to se vrchovatě povedlo. Nikdo před US Open asi nečekal, že bych tu mohla vydržet až do druhého týdne. Do konce sezony obhajuju už jen třicet bodů, takže si mohu ještě polepšit.“

