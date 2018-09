Na centru jsem se cítila blbě, řekla po prohře Plíšková. A zase našla chuť

Nevyužité brejkboly na 4:1 v úvodní sadě mrzí asi nejvíc, že?

„To byla asi největší šance na první set. Se dvěma brejky bych se cítila mnohem lépe.“

Jenže Williamsová v kritických situacích pokaždé výborně zaservírovala.

„Snad na všechny mé brejkboly zahrála první servis. Na jeden brejkbol jsem zkusila i tipnout stranu. V důležitých chvílích hrála prostě lépe.“

A vy jste se úderově trápila.

„Možná to bylo tím, že jsem byla poprvé letos na centrkurtu. An jsem tam netrénovala. Balon jsem netrefovala úplně čistě. Rytmus jsem našla až ve druhém setu, to už bylo pozdě, protože soupeřka ho našla také.“

Proč jste nezvládla na Ashově stadionu ani trénink?

„Musela bych tam jít trénovat ráno, a když mám zápas až večer, byl by to nesmysl. Takhle to bohužel vyšlo. Cítila jsem se tam blbě a nevím z jakého důvodu.“

Předloni jste Serenu na centrkurtu porazila. Jak se změnila situace?

„Tehdy na sobě měla větší tlak, šla to tady vyhrát. Teď má dítě, hraje víc v klidu.“

Jaké bylo hrát proti třiadvaceti tisícům fanoušků?

„Ti byli to poslední, co mi vadilo. I když je fakt, že před dvěma roky ještě nebyla střecha. Pod ní se všechno rozléhá. Na centru je teď strašný hluk, i když lidi netleskají. Ale v tom nebyl problém.“

Chci do Singapuru

Prohrát s nejlepší tenistkou dějin ve čtvrtfinále US Open není tragédie. Zvlášť, když jste si vedla dobře v předchozích duelech. Kolik pohody jste v New Yorku našla?

„Docela dost. Jsem samozřejmě zklamaná, protože jsem mohla zahrát o hodně líp. Na druhou stranu bych před turnaje za čtvrtfinále dala úplně všechno. Necítila jsem se na předchozích turnajích nejlíp. Tady jsem se trošičku vrátila na svůj level, který jsem hrála a který bych chtěla hrát. A co je nejdůležitější – zase jsem našla chuť. Cítím z týmu, co jsem si teďka sestavila, že by to mohlo do budoucna fungovat. Říkají mi dobrý věci a mám velký prostor se zlepšit. Pár turnajů ještě do konce sezony zbývá a věřím, že se ještě něco povede.“

Turnaj mistryň nemáte jistý. Je velkou motivací o něj zabojovat?

„Je to velká motivace od začátku roku. Nechci se tím extra svazovat, ale šance na Singapur je. Mám to ve svých rukou, musím něco uhrát a věřím, že se tam dostanu. A když ne, tak budu mít dřív prázdniny.“

Jak budete řešit trenérskou situaci? Rozloučíte s s Conchitou Martinézovou, jež byla v New Yorku jako záskok Rennae Stubbsové, kterou zaměstnávaly komentátorské povinnosti?

„Je to ve stavu řešení, ale rozloučit se s ní určitě nechci.“

Necháte si obě dvě trenérky?

„To asi ne. Každá má své povinnosti. Mohly by se střídat, ale to teprve budeme řešit. Na turnaje do Asie se mnou teď pojede Rennae, na příští rok si teprve musíme sednout.“

Do konce roku byste mohla potkat Serenu ještě jednou – při finále Fed Cupu v Praze. Čekáte, že dorazí?

„Myslím, že tahle paní nepřijede. Nevím, jak moc o to stojí.“

Během Wimbledonu tvrdila, že by chtěla hrát?

„Může do poslední chvíle tvrdit, že chce hrát a pak nepřijede. Uvidíme. Určitě by to byl velký rozdíl, kdyby ji měly v týmu.“