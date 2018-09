US Open: Jízda Plíškové končí, Nadal ovládl strhující bitvu s Thiemem

Z českého pohledu je letošní US Open ve dvouhrách minulostí. Mezi muži nebyl žádný český hráč poprvé od roku 1970. Ženy sice prošly premiérově v open éře v šesti do třetího kola, ale k branám finále se ani jedna z nich už nepřiblížila. Jedinou českou vítězkou dvouhry tak zůstane Hana Mandlíková z roku 1985.

Na dvorci Arthura Ashe se osmá nasazená Plíšková v prvním setu dostala do vedení 3:1 a pak nevyužila tři brejkboly na 4:1. Sice měla náskok, ale vývoj utkání určovala razantní hrou Williamsová, která v úvodu utkání často chybovala.

V prvních pěti gamech udělala Američanka 16 nevynucených chyb, ale jakmile udržela míče v kurtu, Plíšková nestačila. Proto od stavu 4:2 prohrála osm her v řadě. V posledním gamu první sady měla náskok 40:0, přesto o podání přišla.

Až za stavu 0:4 získala Plíšková hru ve druhé sadě, a to díky dvojchybě Williamsové. Snížila poté na 2:4 a mohla ještě zápas zkomplikovat. Při podání soupeřky vedla 40:0, jenže bývalá jednička ukázala svoji sílu. Výborným servisem ztrátě zabránila a při čtvrtém brejkbolu v téže hře dala eso rychlostí přes 180 km/h.

Další drama už se nekonalo. Po hodině a pětadvaceti minutách Williamsová ukončila zápas velkolepě - napálila eso, eso, smeč a eso. Zápas vystihuje statistika: Plíšková s favoritkou prohrála na vítězné míče 12:35 (3:13 na esa).

Šestatřicetiletá Serena Williamsová, která útočí na čtyřiadvacátý grandslamový titul, se v semifinále střetne s Lotyškou Anastasijí Sevastovovou.

Do svého prvního grandslamového semifinále Sevastovová prošla nečekaně hladce. Prvnímu setu jasně dominovala a ve druhém rychle vedla 4:1. Pak sice dvě hry ztratila, dokázala ale zahnat nervozitu a zápas dovést do vítězného konce.

"Jsem šťastná. V tom horku to bylo hodně těžké utkání, ale dokázala jsem ho zvládnout takticky," řekla osmadvacetiletá Sevastovová. Stephensové vrátila loňskou porážku ze stejné fáze turnaje, prohrála s ní i letos v Montrealu.

Prvním semifinalistou dvouhry mužů je Juan Martín del Potro. Argentinec si poradil s domácím Johnem Isnerem 6:7, 6:3, 7:6, 6:2 a v New Yorku je mezi posledními čtyřmi stejně jako loni. Vítěz turnaje z roku 2009 si může znovu hrát se Španělem Rafaelem Nadalem, kterého čeká čtvrtfinále s Rakušanem Dominicem Thiemem.

Hradecká skončila ve čtyřhře ve čtvrtfinále

Lucie Hradecká s Ruskou Makarovovou se neprobojovaly do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. Nasazeným dvojkám Tímee Babosové s Kristinou Mladenovicovou podlehly v rozpáleném New Yorku 6:7 a 2:6. Vítězná série česko-ruského páru se zastavila po osmi zápasech.

Hradecká, jež do května půl roku nehrála kvůli operaci kolena, s Makarovovou přijely na US Open jako deblové šampionky turnaje v Cincinnati. Na druhou dvojici letošního žebříčku Maďarku Babosovou s Francouzku Mladenovicovou ale dnes nestačily.

Jedničky sezony Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve hře o trofej v New Yorku stále jsou, čtvrtfinále je čeká ve středu.

Nejdřív dostal kanára, pak Nadal slavil

Zatímco finále Roland Garros vyznělo jasně pro Rafaela Nadala, ve čtvrtfinále US Open svedl španělský tenista s Dominicem Thiemem strhující bitvu. Lídr světového žebříčku musel od Rakušana strávit "kanára" z prvního setu, než nakonec po čtyřech hodinách a devětačtyřiceti minutách vyhrál 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 a 7:6.

"Je mi Dominica líto. Jsme velcí kamarádi, ale jsem si jistý, že dostane v budoucnu další šanci," řekl Nadal v rozhovoru na kurtu. Jeho soupeřem v pátečním semifinále bude stejně jako před rokem Argentinec Juan Martín del Potro.

Rafael Nadal slavil po téměř pětihodinové bitvě • Foto AP Photo/Adam Hunger

Na pařížské antuce Nadal porazil Thiema hravě ve třech setech, ale v New Yorku oba předváděli fantastický a dramatický tenis. Devátý hráč světa Thiem na světovou jedničku nastoupil zostra a nepovolil mu v prvním setu ani jednu hru. "Kanára" na grandslamu dostal Nadal počtvrté v kariéře z 282 odehraných zápasů.

Obhájce titulu na US Open ale zvládl druhou sadu a ve třetí nenechal soupeře set dopodávat. Ve čtvrté Španěl prohrál tie-break a hrál se pátý set. Oba tenisté v něm přiváděli fanoušky k úžasu a z výhry se krátce po druhé hodině v noci místního času radoval Nadal. Při mečbolu v tie-breaku poslal Thiem smeč daleko do autu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Del Potro (3-Arg.) - Isner (11-USA) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2,

Nadal (1-Šp.) - Thiem (9-Rak.) 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

S. Williamsová (17-USA) - Karolína Plíšková (8-ČR) 6:4, 6:3.

Sevastovová (19-Lot.) - Stephensová (3-USA) 6:2, 6:3

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) 7:6 (7:5), 6:2.