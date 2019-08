US Open: Hon na Djokoviče. Jen Nadal ho může v New Yorku ohrozit, říká expert | iSport.cz

Tak dlouho si tenisový svět idealizoval wimbledonské finále 2008 mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem, dvěma milovanými ikonami tenisu, až přišel letošní 14. červenec. A podobně, jako dokázal Novak Djokovič rozrazit švýcarsko-španělský dvojblok na vrcholu tenisového potravního řetězce, zvládl dorovnat i tenhle legendární okamžik.

Skoro pět hodin vzrušující show na wimbledonském centrkurtu, dva odvrácené mečboly, strhující vyvrcholení mače s Federerem v tiebreaku za stavu 12:12 v páté sadě. A další vítězství odolnosti bělehradského rodáka, který zkrátka hraje největší fiftýny nejlépe ze všech v historii.

Dynamika dostihů velké trojky o to, kdo ukončí kariéru s nejvíce grandslamovými tituly, se tím okamžikem zase o něco víc překlopila na srbskou stranu. Švýcar stále vévodí s dvaceti poháry, Nadal jich má 18 a Djokovič 16. Jen o třetím v pořadí lze ale prohlásit, že se stále lepší či minimálně neztrácí nic na síle. A na cestě k Federerově rekordní dvacítce akceleruje jak ferrari. Djokovič vyhrál čtyři z posledních pěti grandslamů a také pro nadcházející US Open je jasným tipem číslo jedna na titul.

„Přeje si, aby končil kariéru, která bude trvat ještě roky, jako nejlepší z nejlepších. Novak je jednoduše příliš ambiciózní a dobrý na to, aby to nedokázal. Věřte mi, že to zvládne,“ hlásá tenistův táta Srdjan, podle kterého je jeho syn už posledních deset let nejlepším hráčem planety. Tenhle chlap, který vsadil osud rodiny na tenisové schopnosti nejstaršího dítěte a pak ze strachu z lichvářů bloumal ulicemi a bál se budoucnosti, se občas projevuje nabubřele a zbytečně konfliktně. Tohle má ale dobře spočítané.

Od roku 2010 vyhrál Djokovič 15 grandslamů, Nadal 12 a Federer 5. Proti Nadalovi má od té doby Srb jasně kladnou bilanci 21:12, Federerovi vládne poměrem 21:13.

„Jediný, kdo ho může v New Yorku ohrozit, je Nadal,“ předvídá expert Mats Wilander. Federerovi v americké sauně, která tradičně na přelomu srpna a září ve Flushing Meadows ničí tenisty, dostává je do křečí a obrací jim žaludky, příliš nevěří.

Naopak porazit dneska Djokoviče v zápase na tři vítězné sety, to je nejtěžší úkol, jaký může tenista dostat. Menší turnaje už sice nehraje s takovou koncentrací a zápalem, na podniky velké čtyřky je ale pokaždé stoprocentně nachystán, bije se na nich zuřivě jak zvíře zahnané do kouta. A tehdy bývá nejnebezpečnější. „Neviděl jsem lepšího hráče, než je Novak, když se dostane do ráže,“ prohlašuje Wilander.

A dá se čekat, že takového Djokoviče svět uvidí v příštích dvou týdnech. Jeho kariéra je rozdělená na vrcholy jdoucí po čtyřech letech. V sezonách 2011 a 2015 dokázal vyhrát tři grandslamy, titulem z US Open by to zopakoval i letos. „Jsem v pohodě, cítím se dobře. Mé šance se mi zamlouvají,“ prohlásil dvaatřicetiletý vladař, jenž si v loňském finále jasně poradil s argentinskou věží Juanem Martínem Del Potrem a během zápasu si skandování jihoamerických fanoušků olé, olé v hlavě překládal na Nole, Nole.

Na US Open vyhrál celkem třikrát, ještě nikdy tam však titul nedokázal obhájit. Víc mu svědčí pomalejší melbournský beton, kde je se sedmi triumfy rekordmanem. Ale ani na modravém nátěru ve Flushing Meadows o sobě nemá důvod pochybovat.

Ten mají naopak všichni ostatní, když vidí Djokovičovo jméno v pavouku.

Novak Djokovič vs. zbytek světa NEJVÍC GRANDSLAMOVÝCH TITULŮ CELKEM

1. Roger Federer (Švýc.) 20

2. Rafael Nadal (Šp.) 18

3. Novak Djokovič (Srb.) 16

4. Pete Sampras (USA) 14

5. Roy Emerson (Austr.) 12 DJOKOVIČ VERSUS RIVALOVÉ OD ROKU 2010

Rafael Nadal 21:12

Roger Federer 21:13 KOLIK VYHRÁLI GRANDSLAMŮ OD ROKU 2010

1. Novak Djokovič (Srb.) 15

2. Rafael Nadal (Šp.) 12

3. Roger Federer (Švýc.) 5