US Open: Plíšková je favoritka. Byla na muzikálech, McEnroe dával rady | iSport.cz

Poklidný trénink, k obědu rýže z krabičky, a pak už na hotel. Posledních deset dnů si Karolína Plíšková v New Yorku užívala, teď už jde ale do tuhého. První kolo proti krajance Tereze Martincové ji čeká už v pondělí. „Je to poslední grandslam roku. Ráda bych, aby se mi tu něco povedlo,“ hlásá finalistka Flushing Meadwos z roku 2016.

Cítíte se v New Yorku zase dobře?

„Už jsem tu deset dní a vůbec jsem se nenudila. Čas mi tu utíká mnohem rychleji než na předchozích dvou turnajích v Americe. Každý den jsme dělali něco jiného. Docela mě to tu baví, takže doufám, že tady nějaký čas ještě vydržím.“

Poslední tři roky jste na US Open spolehlivá, vždy jste došla alespoň do čtvrtfinále.

„I když předchozí turnaje nemusí být úplně nejlepší, tady se prostě cítím dobře. Sedí mi míče, povrch. Vždycky tu mám lepší pocit než jinde. Ale je to taky zrádné.“

V čem?

„Tím, že se mi tu vždycky daří, připouštím si někdy stres, protože chci, aby se mi tu zase dařilo. Nervozita určitě přijde. Ale pravdou je, že si to tu užívám víc než třeba na Wimbledonu.“

Co už jste stihla prožít letos v New Yorku?

„Nic strhujícího, ale byli jsme na dvou muzikálech, což byla pecka. Viděli jsme Pretty Woman a Frozen (Ledové království). Což je sice pohádka, ale neskutečně udělaná.“

Takže samá romantika…

„Jojo, byla jsem se ségrou, takže doslova romantika. (smích) Další den jsme vyrazili do bazénu v Brooklynu, což byl zážitek.Měla jsem volno, bylo teplo a výjimečně se mi nechtělo chodit po obchodech, takže jsme hledali bazén na Manhattanu. To bylo bez šance. Tam je to samý mrakodrap, ale žádný bazén. A když se nějaký objeví, tak tam nemůžete, jelikož vstup je jen pro členy. Našli jsme až v Brooklynu. Ta čtvrť se hodně zvedá, bylo to prima.“

Také jste si zatrénovala s Johnem McEnroem.

„V pondělí a úterý jsme byli v jeho akademii, která je na půl cesty mezi Manhattanem a US Open. Tak abychom ušetřili cestu, jeli jsme tam. Má to tam prima, už jsem tam párkrát předtím byla. Asi dvacet minut jsem si s ním i zahrála, trochu jsme si taky pokecali.“

Je i při tréninku takový bouřlivák, jak si ho lidé pamatují?

„Jak ho znám z vyprávění, tak takový fakt i teď je. Zkazí úder a raketa už letí. (smích) Je mu sice šedesát, nikdo na nás nekoukal a stejně se vztekal.“

Kdo navrhl, že si spolu zahrajete?

„Conchita (Martínezová – trenérka) ho zná, tak mu navrhla, jestli mě nechce rozehrát na trénink s ní. Zrovna skončil svůj trénink, bylo megavedro a stejně šel ještě se mnou. Podle mě hrál hodinu a půl na sebe a pak ještě dvacet minut se mnou. Hned jsem si hledala, kolik mu je. Na svůj věk je super fit. Běžel za každým míčem, makal. Klobouk dolů.“

McEnroe se před pár lety holedbal, že by ještě hrál vyrovnaně se Serenou Williamsovou. Letí mu míče?

„No to moc ne… (smích) Ale moc toho nezkazil, je vidět, že v ruce to pořád má. Párkrát šel i na síť, tam si mě povodil.“

Dával vám i rady?

„Bavili jsme se, jak se mi teď dařilo a tak. Řekla jsem mu, že jsem nedoservírovala zápas s Kuzněcovovou. A on na to, jak je to možný a tak. Povídali jsme si o tenise. On je samozřejmě zastáncem hry servis – volej. Doba je už ale jiná, všichni dobře returnují a prohazují. Pokud neservírujete jako Karlovič, těžko se na síť dostává. Na druhou stranu proč ne, když už se dopředu dostanu, dělám tam hodně bodů. Mohla bych tam chodit častěji, na tom jsme se s McEnroem shodli.“

Karolína Plíšková v rozhovoru s Donnou Vekičovou. • Foto Profimedia.cz

Každý turnaj během amerického léta hrajete o singlovou světovou jedničku a US Open nebude výjimkou. Jak tuhle situaci vnímáte?

„Po pravdě - je mi to docela jedno. Vím, že to hodně lidi zmiňují, ale já z toho fakt nemám stres. Ten mám třeba z toho, že chci hrát dobře, ale z jedničky fakt ne. Pamatuji se, že když jsem v roce 2017 o ni hrála, fakt jsem si to přála a cítila to jinak. Teď si to přeju sice taky, ale není to pro mě důležité. Je jedno, jestli je člověk první, druhý nebo třetí.“

Touha je jinde, že?

„Přesně tak. A všichni víme kde.“

Pořád jdete po grandslamovém titulu a obecně se má za to, že US Open je vaší největší šancí. Myslíte si to samé?

„Lidi říkají hodně věcí… Ale jo, tady a v Austrálii je šance největší. A tyhle dva grandslamy, kdybych si mohla vybrat, bych chtěla vyhrát víc než ostatní. Na betonu se prostě cítím nejlíp.“

Ve hře neplánuju výstřelky

A taky na něm nejlépe hrajete, na betonových grandslamech jste šestkrát za sebou postoupila minimálně do čtvrtfinále.

„Vím o tom. A třeba v Austrálii letos chyběl jen kousek, aby to šlo třeba zase až do finále. Ale každý turnaj je jiný, začíná se od prvního kola a nemám vůbec nic jistého.“

A v úvodním zápase hned v pondělí narazíte na krajanku Terezu Martincovou.

„Mně to vůbec nepřekvapilo. Říkala jsem, že budu hrát s Češkou. Škoda, že jsem si na to nevsadila, protože bych byla milionářka. Už když byly dvě Češky ve finále kvaldy jsem tvrdila, že na jednu půjdu. Přijde, mi, že mám pravidelně na každém turnaji Češku. Ale na to se dá zvyknout. Není to něco, co bych si úplně přála, ale je to soupeřka a je asi jedno, odkud je. Neznám ji tolik, abych nad ní musela přemýšlet.“

Ve Wimbledonu jste vypadla právě s Češkou, krajankou Karolínou Muchovou, ač jste dvakrát podávala na vítězství. Podobně se nepovedlo zavřít nedávno čtvrtfinále v Cincinnati proti Světlaně Kuzněcovové. Nedostaly se vám nedotažené zápasy pod kůži?

„Ne, to určitě ne. To se stává i jiným lidem, prostě to tak je. S Kuzněcovovou si držet servis celý zápas je dost těžký. Navíc jsem neudělala vyloženi nic blbě, spíš ona zahrála dobře. Určitě to není něco, na co bych myslela.“

US Open bude vaším třicátým grandslamem kariéry. Jak snášíte tlak úvodních kol. Čím jste starší, tím je to lepší?

„Spíš bych řekla, že to beru hůř. Dřív jsem si grandslamy tolik neuvědomovala, lidi mě tolik neřešili. Teď se mě všichni na všechno hodně ptají.“

Má to pro US Open nachystané nějaké novinky?

„Nic moc. Oblečení mám nudné, rakety taky ne, boty neměním. Bude to stará klasika. Ani ve hře neplánuju výstřelky.“

Každý turnaj vyletí v ženském tenise jiná tvář. Tuhle veteránka Kuzněcovová, tam zase devatenáctiletá Andreescuová. Nelze mít prakticky nic za jisté. Vnímáte, že uspět v tomhle prostředí je čím dál tím těžší?

„Stovka se oproti dřívějšku strašně vyrovnala. Dřív bylo jasné, kdo bude v semifinále, teďka se může stát, že i nejlepší prohrají v prvním kole a nemluvím jenom o sobě. Že se takhle daří mladým nenasazeným, to dodává kuráž všem a troufají si na favoritky. U chlapů by to bylo podobný, ale ti hrají grandslamy na tři sety a tam se víc projeví kvalita a zkušenosti.“

Chtěla byste hrát grandslamy na tři vítězné sety?

„Nevím, jestli bych to kondičně dala. Možná jeden zápas a pak bych umřela.“