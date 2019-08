US Open 2019 | Dnešní program: Plíšková - Martincová i Berdych či Muchová | iSport.cz

Karolína Plíšková se v New Yorku pilně připravuje na pondělní vstup do US Open. • Profimedia.cz

Česká tenistka Karolína Plíšková dnes vstoupí jako jedna z favoritek do US Open zápasem proti krajance Tereze Martincové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. Do hry půjde i Karolína Muchová a Tomáš Berdych s Jiřím Veselým, české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz!