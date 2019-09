Plíšková jedničkou nebude. Nestačila na Kontaovou, na US Open končí | iSport.cz

K návratu do čela žebříčku po dvou letech potřebovala Plíšková postoupit v New Yorku do semifinále. Pro Češky skončilo US Open ve dvouhře v osmifinále poprvé po pěti letech.

Světovou jedničkou po závěrečném grandslamu sezony zůstane v případě obhajoby titulu Japonka Naomi Ósakaová, nebo se na první místo vrátí Australanka Ashleigh Bartyová, která stejně jako Plíšková dnes vypadla v osmifinále.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Federer (3-Švýc.) - Goffin (15-Belg.) 6:2, 6:2, 6:0,

Dimitrov (Bulh.) - De Minaur (Austr.) 7:5, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Kontaová (16-Brit.) - Karolína Plíšková (3-ČR) 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (15-ČR) - Hohmann (USA) 7:5, 6:1.