Jelínek motivuje Plíškovou: Kamera je za milion lidí. Kolik čeká překvapení?

Česká tenistka Karolína Plíšková při generálce na US Open na turnaji v New Yorku • ČTK/AP

Ač Karolína Plíšková během zápasu působí, že by na kurt mohly padat trakaře a ona by si jich ani nevšimla, zdání klame. „Pod její skořápkou se to vaří. Dostat se do tranzu bez diváků bude těžší,“ soudí Marian Jelínek.

Tématem US Open bude osamělost. Tenisté i tenistky neuslyší při zápasech bez diváků potlesk, hůř se budou nabuzovat. Co s tím?

„Jde o to, aby se hráčka či hráč dostal do svého flow, tranzu, během něhož okolí moc nevnímá. Problém je v tom, že do toho tranzu dost často právě diváci pomáhají, plné tribuny slouží jako spouštěč. Určitě bude daleko těžší dostat se do zóny optimálního fungování, která samozřejmě může gradovat s napětím zápasu. Druhou věcí je, že nastavení hlavy by měl člověk vnímat tak, že sice nehraje před deseti dvanácti tisíci diváky, ale za každou kamerou by jich měl vidět milion. Ze svých svěřenců si občas dělám srandu a říkám jim: To si pište, že lidé u televize to vidí z větší blízkosti než diváci na tribunách. Vždyť kamera vážně zastupuje miliony lidí, kteří sedí u televize či sportbarech od Japonska přes Jižní Ameriku.“

Tohle se sice dobře řekne, ale v reálu je asi dost složité si to uvědomit…

„Velmi těžké. To je spíš taková hříčka, jak se se současným stavem vyrovnat.“

Připravoval jste Karolínu na výzvu zápasů bez fanoušků? V začátcích sice každý hraje před hrstkou lidí, ona jako světová hvězda už ale tomuhle pocitu musela odvyknout.

„Hráli jsme si na to už tady v Čechách. První zápas tu hrála v podstatě bez diváků, do ochozů pouštěli sotva sto lidí. Už tehdy říkala, že je to strašně zvláštní. Naštěstí pro ni nebude Amerika prvním turnajem bez diváků.“

Jak moc Karolína diváky potřebuje? Z jejího projevu na kurtu se zdá, že je zalezlá ve své bublině a v podstatě neřeší, kolik párů očí na ni hledí.

„Její image, že jí okolí během zápasu extrémně nezajímá a neprojevuje emoce, je velice milný. Je to jen skořápka a pod ní se to vaří. Teď budu hovořit sám za sebe, ale myslím si, že všichni ti nejlepší v jakémkoliv sportu vnímají diváky velice pozitivně a potřebují je. A hůř na tom teď budou hráčky,