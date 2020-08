Plíšková: Největší stadion a bez diváků? Nic bizarnějšího jsem nezažila

Generálka na US Open vám nevyšla. Uklidnilo vás první zámořské vítězství?

„Pořád budu trochu nervózní. V prvním, ve druhém nebo ve třetím kole. Je pravda, že výhry přinášejí klid, ale já vždycky chci uspět i v tom následujícím. Každopádně můžu stavět na své první soutěžní výhře po dlouhé době. Snad přijdou další.“

Vstupní výhra s Ukrajinkou Kalininovou se v první sadě nerodila lehce…

„Začala jsem špatně, pak jsem hrála čtyři gamy dobře a dostala se nahoru. Pak jsem předvedla dva blbý gamy, které jsem mohla vyhrát. Zbytečně jsem udělala moc chyb, trochu jsem znervózněla, ona se chytila. První kolo je v tomhle vždycky nebezpečný. Game za stavu 4:4 byl ohromně důležitý. Jsem ráda, že jsem jí tam nedala žádnou lehkou chybu, naopak jsem zahrála skvěle. A pak už jsem se cítila ve druhém setu o hodně líp, ona byla naopak psychicky dole, což bylo vidět. Měla jsem tam i pár dobrých výměn i úderů.“

Hrálo se sice bez fanoušků, ale ze skyboxů vás sledoval třeba Dominic Thiem, Karolína Muchová či bývalá trenérka Conchita Martinezová. Vnímala jste tyhle diváky? A budete z toho svého sledovat i vy zápasy?

„Já se určitě budu dívat. Nesnažila jsem se úplně sledovat, kdo se na mě dívá. Na tohle nejsme úplně zvyklé, že by se na nás chodili dívat jiní tenisté a tenistky. Takže jsem se snažila spíš koukat jenom na svoje lidi. Nekontrolovala jsem, kdo tam je a kdo není. Ale trošičku mi to pomohlo, protože jsem věděla, že se někdo dívá a není to úplně tak osamocené. Předešlý turnaj jsem hrála zápas na sedmnáctce a tam to bylo o hodně chcíplejší. Na centru je i bez lidí nějaká atmosféra.“

Říkáte o sobě, že ráda hrajete na velkých kurtech. Zažila jste něco bizarnějšího než zápas bez diváků na největším tenisovém stadionu světa?

„Nic bizarnější jsem asi nezažila. Ale jsem si jistá, že už jsem hrála na spoustě velkých kurtů, kde taky nebylo moc lidí. Ne vždycky je plno, takže ne že by se na to nedalo zvyknout. Zvláštní je, že mezi gamy ani nehraje hudba, je to dost tiché. Už jsem tady ale dva týdny, zvykla jsem si, na centru jsem trénovala hodněkrát. Takže mi to teď nepřišlo ani tak strašný, jako když jsem hrála první kolo toho předchozího turnaje. A nakonec zvyknout se dá na všechno. Furt je to zápas. Sice bez lidí je to velký rozdíl, ale já se to snažím brát tak, že o to víc se jich dívá za kamerami z domova a po celém světě.“

Jak se vás dotkla změna ohledně osušek, které si nově musíte podávat sama?

„Především si myslím, že je rozumné přizpůsobit se situaci. Není to zvlášť těžké. Samozřejmě nejsme zvyklé chodit si mezi výměnami samy pro ručníky, ale omezujeme tak nebezpečí šíření nemoci, což je důležitější. Prostě to musíme přijmout.“

Podruhé v kariéře jste na US Open nasazenou jedničkou, jaké to je?

„Tím, že rok je celý divný, mi to ani nepřijde. Jindy mi přijde nasazení jedno, ale teď je mi úplně jedno. Viděli jsme, že minulý týden vypadla spousta nasazených, pár lidem může trvat, než se dostanou tam, kde by měli být, aby to odpovídalo jejich nasazení. Ale abych to shrnula, rozhodně se teď cítím o hodně líp, než když jsem tady byla jednička v roce 2017. To se nedá srovnat.“

Co čekáte od příštího utkání proti Francouzce Garciaové?

„Rozhodně to není snadné druhé kolo. Myslím, že je výborná hráčka, i když zrovna není nasazená. Zvlášť nebezpečná může být na tomto rychlém povrchu. Ačkoliv není neporazitelná, výborně podává, takže budu muset hrát dobře.“