Finálová věštba? Kvitová se musela burcovat. Popsala obývák ve skyboxu

Petra Kvitová seděla na US Open v místnosti pro hlavní tiskové konference. Ve svých třiceti letech už zažila hodně, přesto zakroutila hlavou: To je tak divné! Místo novinářů měla proti sobě velkou obrazovku, na níž probíhala online tiskovka. Mohla při ní dávat dobré zprávy poté, co i v pátém vzájemném duelu kariéry přemohla stejně starou Irinu Beguovou, tentokrát 6:3, 6:2 a postoupila do druhého kola amerického grandslamu. Hned si vzpomněla na loňské Australian Open, kde Rumunku také udolala a ta jí pak u sítě řekla, že celý turnaj vyhraje.

V Melbourne jste tehdy prohrála čtyři gamy a došla tam až do finále, nyní na US Open pět. Skoro to vypadá jako podobné zápasy.

„V Austrálii jsem hrála moc dobře a věděla jsem, že takhle musím hrát i teď. Vždyť ona nedávno v Praze potrápila i Simonu (Halepovou). Pořád jsem se musela burcovat. Jak tu nejsou diváci, tak to stojí víc mentálních sil dostat se do zápasu, protože vás nikdo nepovzbudí. Každý game byl důležitý. Když jsem nezatlačila, tak mě rozebírala, to byla taktika. Je fakt, že Melbourne jsem měla v živé paměti, ten zápas mi v ní utkvěl. Před zápasem jsem se i dívala na nějaké šoty z toho utkání.“

Jak vám svědčí letošní extra rychlé kurty v New Yorku?

„Jsou určitě obecně rychlejší. Když to spustíme naplocho, tak míček neskáče moc nahoru. Pro mě by to mělo být příjemné.“

Jak příjemný je zatím život v bublině?

„Je to jiné, samozřejmě. Na některé věci jsem si musela zvykat, že třeba nemůžu na kafe a procházky do Central Parku. Ale všichni jsme na tom stejně.“

Naopak hitem mezi hráči a hráčkami jsou sponzorské skyboxy na Ashově stadionu, kde obvykle sleduje duely místní smetánka. Nyní má každý nasazený hráč pro sebe jeden místo šatny a tráví v něm spoustu času. Jak se vám tenhle nápad zamlouvá?

„Je to super, nejlepší část, co tady v té bublině je. Na pokoji v hotelu je to ponuré, smutné trošku. V boxu jako tým žijeme, to je náš obývák. Já si tam čtu, volám, nebo se dají sledovat tréninky a zápasy, ale na to moc nejsem. Když bude dobrý zápas, tak třeba zůstaneme na pár gamů, ale že bych to vyhledávala, to ne.“

Jak to ve skyboxu vypadá?

„Dostali je nasazení a bývalí šampioni. Vevnitř máme dva gauče, já tam mám i masážní stůl, kde na mně Florian (německý kondiční trenér a fyzioterapeut Zitzelsberger) něco dělá. Máme tam i mašinu na kafe, tu využíváme hodně. Taky dvě televize. Přinesli jsme si bedýnky, pouštíme si česká rádia a muziku, máme tam i záchod, takže nemusíme odbíhat. Na dveřích je napsáno, komu skybox patří. Můj soused je Grigor Dimitrov. Potkávali jsme se i během tréninku v Monte Carlu a teď zase. Je to vtipný.“