Byznysmeny vystřídali ve skyboxech tenisté. Plíšková a spol. fandí druhým

Traduje se, že v těchto pokojících se během normálních časů hoduje a dělá velký byznys. Skyboxy na centrálním dvorci v New Yorku se pronajímají za astronomické ceny. Za denní či noční program tenisu zaplatí boháči respektive velké firmy od 15 do 120 tisíc dolarů (330 000 korun až 2,64 milionu korun). Mají pak ganarantováno dvacet vstupenek pro hosty a občerstvení.

Tam, kde se uzavírají velké obchody, dnes kempují tenisté se svými týmy. Zvučná jména, ale také třeba dobyvatelky nejvyšších met jako Markéta Vondroušová či Karolína Muchová.

Ve dvou patrech tribun se na Ashově stadionu nachází celkem 80 skyboxů. 67 z nich je k dispozici hráčům. „Někteří si chtěli k areálu přistavit vlastní karavany, ale když viděli skyboxy, uznali, že ty jsou mnohem lepší,“ řekl Forbesu Danny Zausner, šéf operací US Open. „Teď si užívají, že mají vlastní klíč od takových prostor.“

Americká tenisová asociace vybavila skyboxy novým dobře dezinfikovatelným nábytkem, přidala masážní lehátko, lednici s nápoji či kávovar. „Ten je u nás v permanenci,“ hlásí Petra Kvitová, kterou v New Yorku doprovází kouč Jiří Vaněk s německým fyzioterapeutem Florianem Zitzelsbergerem.

Když Kvitová vypadne, uvolní lóži se svou jmenovkou další žebříčkově nejvýš postavené hráčce, která ještě skybox nemá. Loučit se s takovým prostorem by se jí ale moc nechtělo. „Je super, nejlepší část, co tady v bublině je. Na pokoji v hotelu je to ponuré, trošku smutné. V boxu jako tým žijeme, to je náš obývák. Já si tam čtu, volám, nebo se dají sledovat tréninky a zápasy,“ líčí Kvitová, která v New Yorku obvykle spěchá, aby prchla z tenisu. Nyní ve skyboxu tráví skoro celý den, udělala si tam vlastní pohodlí. „Přinesli jsme si bedýnky, pouštíme si česká rádia a muziku, máme tam i záchod, takže nemusíme odbíhat,“ popisovala. Dokonce si s týmem v lóži zahrála i nožičky. Co na to říkal její soused z vedlejší lóže Grigor Dimitrov, s nímž se už potkávala při tréninku v Monte Carlu, není známo.

Pořadatelé z USTA doufali, že se jim tímhle nápadem podaří vytvořit hráčskou komunitu. Ač se tenisté nesmějí srocovat, na což je přísně dohlíženo, mohou na sebe mávat či si dokonce fandit při zápasech a trénincích.

A tak byl k vidění při vstupním zápasu Karolíny Plíškové například Rakušan Dominici Thiem, Karolína Muchová či bývalá trenérka české hráčky Conchita Martínezová. Za normálního režimu v plném domě je něco takového hodně výjimečné. „Já tam taky budu rozhodně zůstávat a dívat se na zápasy jiných,“ hlásila Plíšková, která sice během utkání nezkoumala, kdo přesně ze známých jmen ji sleduje, ale věděla o extra párech očí. „Trošičku mi to i pomohlo, protože jsem věděla, že se někdo dívá a není to úplně tak osamocené. Předešlý turnaj jsem hrála zápas na sedmnáctce a tam to bylo o hodně chcíplejší. Na centru je i bez fanoušků atmosféra.“