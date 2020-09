Murray dál odmítá svůj pohřeb. Příběh statečného dříče ožil na US Open

Black Lives Matter na US Open • ČTK / AP / Frank Franklin

Breonna Taylorová, první z afroamerických obětí, na která chce na US Open poukázat Naomi Ósakaová • ČTK / AP / Frank Franklin

Karolína Muchová na US Open vyřadila Venus Williamsovou • ČTK

Tenista Andy Murray hraje US Open na divokou kartu • Profimedia.cz

Kvůli hygienickým opatřením letos nemohou hráči na US Open využívat ledovou vanu v šatně. Pouze v případě skutečné nouze. „A v ní já teď jsem,“ žádal s úsměvem Andy Murray o výjimku. Téměř pětihodinový pětiseťák znamenal pro 33letého borce brutální zátěž. A ještě opojnější emoce.

Vždyť je to dvacet měsíců, co se rozplakal v Melbourne na tiskové konferenci před Australian Open. „Už tu bolest dlouho nevydržím,“ zlomil se mu hlas. Další operace kyčle mu nepomohla, při zápasech se rval se soupeři i s nesnesitelnou bolestí. Když vypadl v úvodním kole Austrálie, promítli mu pořadatelé rozlučkové video se vzkazy největších soupeřů. Odpočívej v pokoji? Tak na tenhle vzkaz Murray odmítl po krátkém váhání slyšet.

Za dva týdny už ležel na operačním sále. Podstoupil náročný zákrok, při němž vám obrousí hlavici stehenní kosti a nasadí na ni kovovou čepičku. Dnes, když prochází kontrolami na letišti, píská.

Chirurgický zákrok měl dát tátovi tří dětí šanci, že povede plnohodnotný život v civilu. Návrat ke sportu? I tak skoro vyloučený. Jenže se stejným zaujetím maniaka, s jakým „fuckuje“ na kurtu a rve se o každý bod, se pustil do další rehabilitace. „Myslel jsem si, že v tom jsem dost dobrý, než jsem poznal Andyho,“ prohlásil prý Britův bývalý kouč Ivan Lendl.

Mnoho se mluví o lásce Rogera Federera k tenisu, jež ho drží i před čtyřicítkou. Ale co Murray? V tenise dokázal vlastně vše. Vyhrál tři grandslamy, dvě olympiády, prakticky sám dovedl Brity k zisku Davis Cupu. Tenisem vydělal přes 60 milionů dolarů, nemusel nikomu nic dokazovat, ale...

Nikdy nepodceňujte zápal a píli muže, jenž byl doma povýšen do šlechtického stavu. Zarputilostí vždy nahrazoval to, co nedostal na rozdíl od Federera a spol. na talentu. V tréninku byl vždy masochista, proto si tak sedli s Lendlem. Pozoruhodná byla i jeho houževnatost. Vyhodíte ho dveřmi, vrátí se vám oknem. Tohle předváděl celou svou kariéru, pral se s vlastními pochybami. Prohrál 8 z 11 grandslamových finále, ale nakonec se stal na sklonku roku 2016 i světovou jedničkou.

To byl poslední velký zářez snaživého muže, jenž si svým namáhavým stylem hry odrovnal kyčel do takového stavu, že se stal téměř invalidou. Sám později uznal, že měl víc naslouchat vlastnímu tělu a méně fanaticky trénovat.

Dnes už se jako dřív nemůže opřít o fyzickou připravenost, jednu z nejlepších v tenise. Rychlejší než dřív také není. Velký stratég a inteligentní tenista přesto zvládá vítězit. Loni v říjnu vyhrál v Antverpách první titul po comebacku, minulý týden vyřadil Alexandra Zvereva, což byl první skalp hráče z top 10 po návratu. Nyní zapsal první grandslamovou výhru.

„Jsem úplně zničený, palce na nohách skoro necítím,“ hlásil Murray po tvrdé šichtě, z níž se bude těžko sbírat. Až 115. tenistu pořadí ATP čeká ve druhém kole turnajová patnáctka Felix Auger Aliassime z Kanady.