Před dvěma lety autobus. A teď mám svou lóži! žasne Muchová

Třetí start na US Open a znovu třetí kolo. A je to skutečná evoluce čtyřiadvacetileté slečny. Nejdřív útočila coby úspěšná kvalifikantka, loni prošla do hlavní soutěže už přímo a letos je už u jejího jména číslo 20, které signalizuje nasazení. I v roli papírové favoritky se Karolína Muchová cítí dobře. Po Venus Williamsové udolala bez ztráty setu i Rusku Annu Kalinskou 6:3, 7:6 (4) a s Petrou Kvitovou zůstává poslední českou zástupkyní v New Yorku.

První utkání jste hrála na centrkurtu Arthura Ashe se soupeřkou zvučného jména, nyní na menším dvorci číslo 4 proti hráčce mimo top 100. Byl to hodně jiný zážitek?

„Úplně jiný. Jsem ráda, že jsem to zvládla, i když jsem musela vstávat před sedmou ráno. Nejsem úplně ranní ptáče, takže to bylo nepříjemné. Věděli jsme, že nebude nic lehkého jít na vedlejší kurt, ona neměla co ztratit, hrála uvolněně a i hodně solidně.“

Hodně se mluví o extrémní rychlosti letošních kurtů. Vy jste dala 57 winnerů za dva zápasy. Sedí vám?

„Mám radši pomalejší, je to fakt hodně rychlý. První týden jsem z toho byla špatná, nemohla si zvyknout. Nestíhala jsem nic, ale teďka už jsem si trošku zvykala.“

Před dvěma lety jste šla do hlavní soutěže z kvalifikace, nyní jste nasazená, uvědomujete si svůj progres?

„Jsem za to moc ráda, vždyť pracuji na tom, abych byla lepší a projevuje se to i na výsledcích. Dva roky zpátky jsem tady jezdila v autobusu, ani mi nedali auto. A teď mám, i když i díky koronaviru, svůj vlastní skybox na centrkurtu. Je to příjemné.“

Ve třetím kole jste na US Open potřetí. Mění se i očekávání, která od sebe máte?

„Teď je to po pauze těžký, nevěděli jsme, do čeho jdeme. Takže si na sebe nechci ani nakládat velké očekávání. Jsem ráda, že potvrzuji roli nasazené. Hrála jsem dva zápasy ve dvou setech, docela solidní výkony. Ráda bych na to navázala v dalším kole a doufám, že projdu dál.“

V dalším kole vás čeká Rumunka Sorana Cirsteaová. Co čekat?

„Určitě těžký zápas, je to výborná hráčka. Ale ještě jsem s ní nehrála.“

Vyprávěla jste, že máte New York v oblibě kvůli tomu, že město pořád žije. Letos je to bez fanoušků ale jiný turnaj. Nevadí?

„Teď mi naopak pomohlo, že tu lidé nebyli. Čtyřka, kde jsme hrály, je vedle dalších kurtů, lidé tam obvykle neustále korzují a je to nepříjemné. Teď tam byl větší klid. Docela se mi daří, takže nemůžu říct, že se mi tady letos hraje špatně.“

Už půl roku je vaším koučem David Kotyza. V čem vás nejvíc posunul?

„Celkově se moje hra vyvíjí, zrychluje, zlepšuje, ustaluje. Forhend se zlepšil, i bekhend a servis. Pracujeme na všech aspektech hry. Jsme spolu půl roku, takže ještě to není tak, že co hraju v tréninku, převedu i v zápase, ale už se občas začínají ukazovat nějaké věci.“

Kouč Kotyza říkal, že by rád, abyste neumírala na krásu a hrála o něco efektivnější tenis. Daří se to?

„Řekla bych, že jsem konzistentnější. Nejsou tam takové velké výchylky ve hře.“

Jak pomáhá pohodě, že si trenér Kotyza tak dobře rozumí s vaším kondičním koučem Jaroslavem Blažkem?

„Hodně. Pořád po mně chtějí víc, i když já už si myslím, že to je dobrý. Jsou perfekcionisti. Baví se spolu i mimo kurt, je skvělý mít tým, který mě chce pořád zlepšovat. Celkově se tlačíme dopředu.“