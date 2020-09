Set od čtvrtfinále, pak zranění stehna. Muchová se hrnula na kurt i v roušce

Karolína Muchová se do čtvrtfinále US Open letos nepodívá • Reuters

O Karolíně Muchové se říká, že hraje tenis jako z playstationu, umí zkrátka všechno. To ocenila i její běloruská přemožitelka Viktoria Azarenková. „Byla to velká zábava,“ prohodila u sítě po 4. kole US Open, které otočila na 5:7, 6:1, 6:4. Muchová se dostala na set k druhému grandslamovému čtvrtfinále kariéry, zranění levého stehna však přispělo k jejímu těsnému krachu s bývalou světovou jedničkou, která se veze na vlně už devíti vítězných zápasů. Tak končila poslední česká zástupkyně v New Yorku.

Azarenková vyzdvihla, jakou měl zápas vysokou úroveň. Souhlasíte?

„Myslím si, že to byl dobrý a těžký zápas. Bohužel pro mě s horším koncem. Ona hrála výborně, rychle a skoro bez chyb.“

Vás navíc potkalo zranění levého stehna. Jak moc vás ovlivňovalo?

„Na začátku druhého setu jsem si při dokluzu natáhla sval na levé noze. Bohužel se to postupně zhoršovalo. Ovlivňovalo mě to při doskoku po servisu, při bekhendu, při pohybu. Fyzioterapeutka mi po druhém setu dala prášek na bolest a hodně mi sval utáhla. Zranění se mi dostalo do hlavy, takže jsem všechno chtěla hrát přes pravou nohu. Ona hrála výborně. Snažila jsem se hrát rychle, aby se tolik neběhalo, ale ona mi všechno jako zeď vracela zpátky.“

Když jste se vracela na kurt po ošetření po konci druhé sady, hrnula jste se na kurt i v roušce. To byl legrační moment.

„Jo, to byl vtipný moment. Odcházela jsem z ošetřovny a uvědomila jsem si, že mám brýle. Říkala jsem si: Ježiši, hlavně ať s nimi nejdu na kurt. Sundala jsem si brýle a nechala jsem si roušku. Už jsme na ni tak zvyklí, že jsem si neuvědomila, že ji mám. Chodíme s ní všude.“

Zdálo se, že pauza vás trochu povzbudila.

„Jo, pomohla mi. Ve druhém setu jsem trochu plašila. Uvědomila jsem si, co mám dělat.“

Hovořila jste o věcech, na nichž je třeba pracovat. Tou nejzásadnější se jeví práce na fyzičce a posílení těla, abyste přecházela zranění. Zdá se, že to vás především dělí od nejužší špičky. Souhlasíte?

„Myslím, že už jsem to docela zlepšila. Hrála jsem tady čtvrté kolo a před zápasem jsem byla v pohodě na to, že jsme půl roku nehrály. Sice jsme měli v Praze exhibice, ale ty se nedají srovnat s ostrým zápasem. Vážně si myslím, že jsem na těle zapracovala… Možná se to spíš stalo kvůli tomu, že teď nejsem zvyklá hrát tolik zápasů, ten předchozí byl navíc docela těžký a dlouhý. Bohužel stehno nevydrželo. Ale když se podíváte kolem, tak tři čtvrtě holek ve čtvrtfinále mají zatejpovanou nohu stejně jako já. Myslím, že na to teď trpíme všechny.“

Jak byste zhodnotila US Open 2020?

„Pozitivně. Jsem poprvé na turnaji s novým týmem - koučem a kondičákem. Odehrála jsem kvalitní zápasy, takové bojovné. Je škoda, že jsem se nedostala dál, protože bylo šancovní postoupit do posledních kol. Ale měli bychom být pokorní. Některé prvky, o které se snažíme v tréninku, se v mé hře ukázaly. Za to jsem ráda. Musíme pracovat dál, snad to bude na dalších turnajích lepší a lepší.“

Jaký turnaj vás teď čeká?

„Mám přihlášený Řím a Paříž. Ale myslím si, že noha bude pár dní potřebovat. Přechod na antuku, kde se klouže, asi nebude snadný. Už je pondělí dneska? Přiletíme domů ve středu, ve čtvrtek. Zatím Řím v plánu mám. Uvidíme.“