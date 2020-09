Japonka Naomi Ósakaová a Běloruska Viktoria Azarenková se utkají o titul na US Open a jedna z nich se po sobotním finále v New Yorku stane trojnásobnou grandslamovou šampionkou. Jednatřicetiletá Azarenková sahá po triumfu na turnajích velké čtyřky po sedmi letech a navázala by na úspěchy z Australian Open 2012 a 2013. O osm let mladší Ósakaová se předloni radovala na US Open a loni ovládla Australian Open. Kdo se bude dnes radovat? ONLINE přenos utkání sledujte od 22:10 na iSport.cz.