Los US Open: Bouzková proti Ósakové, Krejčíková na soupeřku z kvalifikace

Tenistka Karolína Plíšková bude na letošním US Open plnit roli turnajové čtyřky a v 1. kole v New Yorku se střetne s domácí Catherine McNallyovou, jež se dostala do turnaje na divokou kartu. Vítězka Roland Garros a nasazená osmička Barbora Krejčíková se při své premiéře v hlavní soutěži dvouhry ve Flushing Meadows utká s hráčkou z kvalifikace. Turnajová desítka Petra Kvitová bude hrát se Slovinkou Polonou Hercogovou a nejtěžší soupeřku má Marie Bouzková, kterou čeká obhájkyně titulu Naomi Ósaková z Japonska. Rozhodl o tom dnešní los.