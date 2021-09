Plíšková vítězí, kouč trpí doma. Do New Yorku ho dostane jen finále

Karolína Plíšková si na US Open zahraje osmifinále • ČTK / AP / Elise Amendola

Karolína Plíšková na US Open válí i bez svého trenéra Saschi Bajina • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Plíšková zdolala Ajlu Tomljanovicovou a na US Open postoupila do osmifinále • Profimedia.cz

PŘÍMO Z NEW YORKU | Třetí kolo US Open, to byl balzám na pocuchané nervy Karolíny Plíškové, která si o zápas dřív při noční show na Ashově stadionu zachraňovala život v turnaji odvracením mečbolu. O dva dny později v sobotním newyorském podvečeru poklidně dokráčela do osmifinále Flushing Meadows. Australanku Ajlu Tomljanovicovou vystřílela ve 3. kole 6:3, 6:2 s pomocí dvaceti es. Za poslední dvě utkání vypálila celkem 44 nechytatelných servisů, což je její osobní rekord.

Její newyorské tažení sleduje ve svém mnichovském apartmá tenistčin kouč Sascha Bajin s radostí i lítostí. „Mrzí mě, že tady nemůže být, ještě když jsme se dostali do druhého týdne. Zasloužil by si to,“ vzkázala Plíšková trenérovi, jehož podporu a pozitivní naladění vyzdvihuje jako jeden z klíčových bodů, díky němuž se jí podařilo zvrátit špatnou sezonu ve výbornou a vyhrát 18 z posledních 22 utkání.

Bajin má potíže s americkým vízem, neboť loni během pandemie zůstal v USA déle, než měl. Vízum mu propadlo a vyřízení nového se protahovalo, jelikož byl braný za někoho, kdo pobýval v zemi nelegálně.

KP má pověst požíračky trenérů, za poslední léta jich vyměnila kupu. S Bajinem se mezi nimi vytvořilo ale pevné pouto. Německý trenér je pověstný téměř psí oddaností, pro svou tenistku udělá první poslední. „Připravuje mi dokonalý servis. Jen přijdu na kurt a hraju. Všechny jeho bývalé hráčky se díky němu cítily skvěle,“ líčí Plíšková, proč měla před turnajem v Cincinnati, kde už ji Bajin nedoprovázel, obavy. „Protože jinak se mnou byl až na Miami během sezony všude. Ale naštěstí jsem v Cincinnati vyhrála pár zápasů, uklidnila se. Jinak bych možná přemýšlela, že bez Saschi to nejde.“

Bez Saschi to jde i díky jeho záskoku. Je jím bývalý daviscupový reprezentant Leoš Friedl. Čtyřiačtyřicetiletý chlapík koučuje slovenského deblistu Filipa Poláška a u Plíškové ochotně zaskočil. „Dělá parádní práci. Je v kontaktu s mým koučem. Nezahrnuje mě informacemi, říká mi přesně to, co potřebuju slyšet - pár věcí o soupeřce, pár věcí o mé hře,“ chválí Plíšková trenéra na záskok a při rozehrávkách poznává, jak má Friedl, bývalý čtrnáctý deblista světa, tenis stále v ruce.

Na US Open ji doprovází také manžel a manažer Michal Hrdlička s fyzioterapeutem Haimem Gananciem. Daří se a mohlo by se zdát, že Bajin ztrácí punc nepostradatelnosti. Jeho zaměstnavatelka, s níž si denně textuje a vyměňuje hlasové zprávy, tak ale nepřemýšlí. „Stejně mu dávám kredit, protože tyhle výkony jsou jeho práce. Na něčem jsme dělali, není to tak, že tu týden chybí a najednou se mi daří,“ ujišťuje Plíšková.

S Bajinem se nakonec můžou ještě v New Yorku sejít. Pohovor pro získání amerického víza má Němec naplánovaný na čtvrtek 9. září, dámské finále se hraje o dva dny později.