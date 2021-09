Muž, který ukončil kariéru Berdycha, září. Ohrozí cestu krále Novaka?

PŘÍMO Z NEW YORKU | Už je to dva roky, kdy Tomáš Berdych odehrál poslední zápas kariéry. Stalo se tak na US Open a jeho soupeřem byl tehdy osmnáctiletý americký student s korálky na krku Jenson Brooksby. Borec z 394. místa žebříčku zapsal proti české star sužované bolestí zad první grandslamovou výhru kariéry.

Co tehdy vypadalo jako masivní překvapení na účet českého chasníka, se už dnes jeví v jiném světle. Kariéra rodáka ze Sacramenta v posledních měsících strmě stoupá. Finále v Newportu, semifinále ve Washingtonu a nyní i osmifinále US Open. Propracoval se do něj jako nejmladší Američan od Andyho Roddicka a sezony 2002. To vše ve chvíli, kdy na žebříčku u jeho jména svítí číslo 99.

To mu nezabránilo vyřadit renomovanějšího krajana Taylora Fritze či naposledy v pětisetové řeži Rusa Aslana Karaceva, nasazenou jednadvacítku. „Věřím, že můžu vyhrát každý turnaj, do kterého nastoupím,“ hlásá s americkým sebevědomím Brooksby. Jeho slova znějí o to hlasitěji, pokud uvážíme, kdo bude jeho dalším soupeřem. Nikdo jiný než Novak Djokovič, jenž útočí na kalendářní Grand Slam. A Brooksby je jeho čtvrtým krokem k zápisu, který žádný muž nedokázal už 52 let.

„Myslím, že s ním bude mít Novak plné ruce práce, protože Jenson je strašně šikovný a kreativní hráč,“ prohlásil druhý nejlepší Američan na žebříčku Reilly Opelka.

Ten vidí v Brooksbym další pilíř mladé americké generace, jež má tu současnou značně nevýraznou znatelně překonat. Spolu s dalšími dvacetiletými borci Sebastianem Kordou (45. na ATP) a Brandonem Nakashimou (84.). „Tihle kluci nás brzy přejedou, protože jsou o tolik lepší než my,“ míní 207 centimetrů vysoký habán Opelka.

Možná stejně tak, jako se to stalo před dvěma lety Berdychovi.