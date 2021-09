US Open: Plíšková zdolala Rusku a je ve čtvrtfinále. Dál jde i Djokovič

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK / AP / Frank Franklin II

Barbora Krejčíková se nechala v závěru osmifinále US Open ošetřit • ČTK / AP / Frank Franklin II

Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open • Reuters

Karolína Plíšková během 3. kola US Open • ČTK / AP / Elise Amendola

Karolína Plíšková na US Open válí i bez svého trenéra Saschi Bajina • ČTK / AP / Frank Franklin II

Karolína Plíšková si na US Open zahraje osmifinále • ČTK / AP / Elise Amendola

Karolína Plíšková zdolala Ajlu Tomljanovicovou a na US Open postoupila do osmifinále • Profimedia.cz

Karolína Plíšková je po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková je po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková je po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková je po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková je po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

Karolína Plíšková je po třech letech znovu ve čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

Tenistka Karolína Plíšková si znovu po třech letech zahraje čtvrtfinále grandslamového US Open. Letošní turnajová čtyřka si účast mezi osmičkou nejlepších v New Yorku zajistila výhrou 7:5 a 6:4 nad Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska. Plíšková tak navázala na krajanku Barboru Krejčíkovou, která postoupila do čtvrtfinále o den dříve.