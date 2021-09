Sestry Fruhvirtovy: první společná výhra, připravuje je i kouč Williamsové

Po vítězném mečbolu na sebe naskočily hrudí, tak jak to dělávali slavní bratři Bryanové. I Česko má v Lindě (16) a Brendě (14) Fruhvirtových sourozence, kteří míří nejvýš. Na US Open se poprvé představily bok po boku ve čtyřhře juniorského grandslamu. A po vítězství nad thajsko-kanadskou dvojicí Džattavapornvanitová, Xuová 7:5, 6:3 slavily první výhru.

„Hrály jsme spolu po docela dlouhé době. A jsem moc ráda, že můžu se sestrou sdílet její první vítězství na grandslamu,“ rozprávěla starší a výřečnější Linda, šestá juniorka světa, jež už se drápe i na dospělý okruh. Na jaře v Charlestonu pronikla do čtvrtfinále podniku WTA, před US Open se v Clevelandu dostala mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje.

Čtrnáctiletá Brenda, jíž experti věští ještě větší budoucnost, figuruje na 33. místě mezi juniorkami. Z ročníku 2007 je nejlepší. Obě sní o velkých individuálních kariérách, ale také o společných triumfech. „Získat medaili na olympiádě nebo uspět na grandslamu by bylo krásný. Ne vždycky spolu hrajeme nejlíp, občas se víc daří s jinými spoluhráčkami. Ale stejně spolu hrajeme nejradši,“ líčí Linda, jež na US Open plánovala čtyřhru jen v případě, pokud se do turnaje dostane se sestrou.

„Je to super, o hodně lepší než hrát s kýmkoliv jiným. Navzájem se podržíme, uklidníme se, když druhá něco zkazí,“ říká pod slunečníkem Brenda, rychle však doplní, že i když je mladší, nemá jejich tým šéfa. „Radíme si navzájem. Rozhodně to není tak, že by v našem páru byla jedna víc panovačná,“ usměje se už převlečená po zápase do suchého oblečení.

V New Yorku je doprovázejí rodiče a kouč Jan Příhoda. Na jejich zápasy chodí Patrick Mouratoglou, trenér Sereny Williamsové, v jehož akademii na Azurovém pobřeží se občas připravují. Obě nastupují v hořčicových šatech od sponzorské firmy Nike, jde o stejnou kolekci, v jaké hrála při US Open třeba i Petra Kvitová.

Ze zájmu okolí lze vycítit, že mají být novými tvářemi ženského tenisu.

Tak jako osmnáctiletá Emma Raducanuová či o rok starší Leylah Fernandezová, senzační semifinalistky dámského singlu. „Před oběma holkami klobouk dolů, co dokázaly. Jsou nám inspirací,“ tvrdí Linda. A rodiče čas od času dostanou laso, zda by dcery nechtěly reprezentovat jinou zemi. Pokaždé jen zavrtí hlavou, ač je rodinný rozpočet napjatý a podpory není nikdy dost.

Pustily se do dobrodružství bez záruky úspěchu. Většinou se daří, není to však pravidlem. Ve dvouhře US Open ztroskotala Linda, nedávná semifinalistka Wimbledonu, ve 3. kole na domácí Kalievové. „Soupeřka hrála moc dobře. Hrála mezi dospělými smíšenou čtyřhru a ještě kvalifikaci, kde ve dvou setech porazila jednu holku, což svědčí o její kvalitě,“ popisuje. Brenda uvízla v kvalifikaci hrané v Bronxu na další Američance Pursooové. „Byl to velice neférový zápas. Já hrála fakt dobře, trenér ani táta nic nemohli říct. Ta holka tam dala úplně všechno, hodně jí nadržovali, protože to byla Američanka a ještě místní,“ postěžovala si.

Obě věří, že se v příštích letech budou vracet do New Yorku ještě silnější. „Chceme tady hrát ty největší zápasy na Arthuru Ashovi nebo dalších stadionech s tolika diváky,“ horlí Linda a Brenda dodává: „Je super potkávat se s hráčkami a pohybovat se v prostředí, kde bychom mohly být za pár let.“