Djokovič brečel už před koncem: Tenis bude v dobrých rukách. Vášeň má dál

„Bohužel jsem neudělal poslední krok,“ litoval Djokovič po prohře s Rusem Daniilem Medveděvem. „Když se ale ohlédnu, tak na sebe a svůj tým můžu být velmi pyšný. Otevřeně a nahlas jsem říkal, že mým hlavním cílem jsou grandslamové turnaje a to jsem naplnil,“ uvedl Srb.

Bělehradský rodák má na kontě dvacet vavřínů z turnajů velké čtyřky a od triumfu ve Wimbledonu v roce 2015 prohrál ve finále grandslamu ze čtrnácti účastí teprve potřetí.

Porážka s Medveděvem je ale přeci jen o dost bolestnější. V sázce byl unikátní kalendářní Grand Slam. Po titulech v Austrálii, Paříži a Londýnu ale v New Yorku ve finále neuspěl stejně jako před ním Australané Jack Crawford v roce 1933 a Lew Hoad v roce 1956. Frustrovaný Djokovič dokonce ve druhém setu rozmlátil raketu...

„Vyšel jsem zkrátka. Jsem smutný a zklamaný,“ přiznal Djokovič a dodal. „V tenisu jsme ale zvyklí rychle otočit list. Brzy přijdou nové výzvy, proto je potřeba se z prohry poučit a pokračovat dál. Pro tenis mám pořád vášeň, motivaci a touhu bojovat o další úspěchy.“

Byl ve všem za svým standardem

V utkání s Medveděvem chyběla Djokovičovi jeho obvyklá energie. „Nohy tam nebyly, servis taky ne. Snažil jsem se, ale dělal jsem moc chyb. Byl jsem ve všem za svým standardem. Jsou takové dny,“ řekl a přiznal, že na obrat z 0:2 jako ve finále Roland Garros tentokrát neměl sílu.

Před posledním gamem utkání se na lavičce do ručníku rozbrečel. Vytryskly z něj emoce, které cítil díky fanouškům v hledišti. „Upřímně, příjemně mě překvapili. Nečekal jsem tak obrovskou dávku podpory a lásky. Je to něco, na co nikdy nezapomenu,“ uvedl Djokovič.

Sice sezoně dominuje, je prvním hráčem světa, ale je mu jasné, že se jeho úspěšné roky blíží pomalu ke konci. Na vrchol se sápe nová generace v čele s Medveděvem a Němcem Alexandrem Zverevem. „To je normální, proměna je nevyhnutelná,“ kývl Djokovič, který vládl posledních patnáct let společně se Švýcarem Rogerem Federerem a Španělem Rafaelem Nadalem .

„My starší se snažíme ještě zářit, co to jde. Za sebe můžu říct, že mám pořád zápal a pokusím se vyhrát další grandslamy, to mě motivuje. Ale je tady i nová generace a myslím, že tenis bude v dobrých rukách. Jsou skvělí a mají co nabídnout na kurtu i mimo něj,“ řekl Srb.