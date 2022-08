US Open ONLINE: První den v akci Krejčíková i Muchová, debut naděje

Jaké bude letošní US Open? • koláž iSport.cz

Hubený rok českého ženského tenisu dospěl k US Open. Tenistky se na závěrečném turnaji sezony musí snažit, jinak ani jednu nečeká Turnaj mistryň • koláž iSport.cz

Poslední grandslam tenisové sezony startuje! Pět českých tenistů se představí v první hrací den US Open. Do newyorského turnaje vstupuje i šestnáctiletá Sára Bejlek, kterou čeká debut v grandslamové soutěži. Dál jdou do akce Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. ONLINE přenosy ze všech českých utkání sledujte od 17.00 na iSport.cz!