Návrat nepřítele. Medveděv obhajuje titul ve městě, kde zažil kontroverze

Medveděv postupuje do druhého kola US Open po výhře nad Stefanem Kozlovem • Reuters

Přišel si na slavnostně naladěný stadion Arthura Ashe, sebral velikost historické chvíle a zmuchlal ji do malé kuličky. Rus Daniil Medveděv přesně před rokem způsobil jednu z nejpamátnějších senzací tenisových dějin, když Novaku Djokovičovi ve třech setech zabránil v dovršení kalendářního Grand Slamu. Navíc na místě, kde se už léta škorpí s místním hlasitým publikem. Včera se na US Open vrátil jako úřadující šampion a na úvod sejmul Američana Stefana Kozlova (6:2, 6:4, 6:0).

Rozjívení fanoušci si prostě nemohli pomoct. Daniil Medveděv právě v nenávistném bučení Newyorčanů spálil svůj druhý mečbol, opět dvojchybou. Měl ještě jednu šanci, ale publikum stále nešlo úplně utišit.

„Děkuji, dámy a pánové! Prosím vás ještě jednou!“ volal umpirový rozhodčí zoufale do Medveděvova servisu.

Rus to ustál a za pár sekund bylo hotovo. Třikrát 6:4, konec snů Novaka Dojokoviče o kalendářním grand slamu. Takhle si to publikum, natěšené na Djokerův historický triumf a našlapané celebritami v čele s Bradem Pittem nebo Bradley Cooperem, nepředstavovalo.

Medveděv si zase jednou z nepřejícné atmosféry New Yorku vzal sílu a slavil svůj první grandslamový titul. Navzdory svým hodně rozjitřeným vztahům se zdejším publikem. „Vždycky říkám, že chci být prostě sám sebou a pak se uvidí, co si o mně budou lidi myslet. I když to někdy není dobré. Někdy mě to nepotěší, ale nikdy nebudu nic předstírat,“ říkal Medveděv před pár dny na tiskovce v New Yorku.

Byl rozesmátý a uvolněný. Jako by všechno špatné zůstalo v minulosti a loňská euforie vytlačila nepříjemné vzpomínky. A že jich bylo dost.

Všechno to začalo na US Open 2019. Medveděv tehdy v zápase s Felicianem Lópezem po prohraném míčku neudržel nervy a vyrval ručník z rukou podavače míčků. Pak odhodil raketu a naštvanému publiku skrytě ukázal vztyčený prostředníček.

„Udělal jsem si to sám. Nejsem za to rád, ale teď s tím musím žít,“ hodnotil po zápase. Jak negativní reakce z tribun přetavit v motivaci, pak Medveděv předvedl v zápase s Dominikem Köpferem. Poté, co otočil nepříznivě se vyvíjející zápas, provokativně bučícím fanouškům poděkoval.

„Prohrával jsem. Před zápasem mě bolel přitahovač, takže jsem si myslel, že ani nebudu hrát. Bolelo mě rameno. Vzal jsem si tolik painkillerů, kolik jsem mohl. Vy jste, lidi, byli proti mně. Dali jste mi tolik energie! Bez vás bych nevyhrál!“ cedil ze sebe tehdy Medveděv.

Prošel až do finále, kde v úžasném pětisetovém zápase prohrál s Rafaelem Nadalem. Po mači pak v uvolněné náladě už s tribunami žertoval a odpovídal mu smích a potlesk. Zdálo se, že jsou jizvy zahlazeny.

Daniil Medveděv a Novak Djokovič na pařížském Masters v roce 2021 • Foto Profimedia.cz

Jenomže před rokem se Medveděv postavil mezi fanoušky s drahými lístky a jejich vidinou, že budou spolu s Djokovičem svědky něčeho opravdu unikátního. Od svého triumfu je žhavou hvězdou. Hned na začátku letošní sezony si v Austrálii zopakoval tvrdou bitvu s Nadalem. Znovu čelil i publiku a ve finále ztratil zápas, v němž už vedl 2:0 na sety. „Byla to pro mě těžká porážka. Hodně jsem chtěl vyhrát, ale Rafa hrál poslední tři sety skvěle. Nebylo pro mě snadné se s tím srovnat,“ vzpomínal Medveděv.

Koncem února, paradoxně právě v den, kdy Putinovy hordy vtrhly na Ukrajinu, se stal světovou jedničkou. Po osmnácti letech tak na trůně byl někdo jiný, než příslušník někdejší velké čtyřky světového tenisu, jíž tvořili Nadal, Djokovič, Federer a Murray. Přesto pořád není žádným miláčkem fanoušků. Mimo jiné proto, že má stále své vrtochy. V červnu v Halle třeba přímo při zápase seřval svého kouče. Navíc má svůj herní styl.

„Když se díváte na Daniila Medveděva jenom jako na tenisového hráče na tenisovém kurtu, asi není úplně snadné mít ho rád, protože moje technika je trochu divná. Můj herní styl možná není tak efektní, ale to je proto, že chci vyhrát,“ vysvětluje Medvedvěv. „Při interakci s fanoušky cítím, že když trochu víc poznají, kým jsem v normálním životě, mají mě rádi víc. Myslím, že moje osobnost spolu s tím, kým jsem na kurtě, v rozhovorech přímo po zápasech nebo v osobním životě, se některým lidem líbí.“