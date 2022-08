US Open: Plíšková zvládla krizi, slaví Fruhvirtová, Kvitová i Nosková

Legendární tenistka Serena Williamsová postoupila na US Open do 2. kola • Reuters

Český tenis má čtyři další postupující do druhého kola US Open: uspěla grandslamová debutantka Linda Fruhvirtová, v bitvě krajanek zdolala Marie Bouzková vzdorující Lindu Noskovou. Vítězka narazí na Karolínu Plíškovou, která sice měla velké problémy s Polkou Magdou Linetteovou, ale nakonec uspěla v tie-breaku třetí sady. Petra Kvitová po vydřeném prvním setu s Ruskou Erikou Andrejevovou ve druhé sadě vyšvihla kanára a je také ve druhém kole, nepostoupila naopak Tereza Martincová, vypadl i Jiří Veselý. Kateřina Siniaková zahájí turnaj ve Flushing Meadows později s domácí Američankou Taylor Townsendovou, její duel sledujte ONLINE na iSport.cz.

Nejvýše postavená Češka na turnaji Kvitová sice proti ruské kvalifikantce Andrejevové ztrácela v prvním setu 2:5, poté se jí ale podařil brejk a v tie-breaku ztratila jen tři hry. Ve druhé sadě už 21. hráčka světa nedala soupeřce šanci a nadělila jí „kanára“. V dalším kole Kvitová narazí buď na Američanku Bernardu Peraovou, nebo Ukrajinku Anhelinu Kalininovou.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková porazila o sedm let mladší Noskovou měsíc poté, co ji vyřadila také v semifinále turnaje WTA v Praze. Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu se do druhého kola US Open dostala až na pátý pokus.

Rodačka z Prahy měla lepší úvod a díky čtyřem hrám za sebou získala první set. Ve druhé sadě podávala za stavu 5:3 na vítězství v zápase, Nosková ale nic nevzdala. Juniorská vítězka loňského Roland Garros, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, vývoj otočila a po triumfu ve zkrácené hře si vynutila pokračování.

Ve třetím setu však byla Bouzková opět při podání bezchybná, získala dva brejky a dotáhla duel k postupu. Celkem si pomohla 12 esy, Nosková nezaznamenala ani jedno.

Plíšková ustála drama

Další soupeřkou Bouzkové bude Plíšková. Bývalá světová jednička sice předchozí čtyři souboje s Linetteovou vyhrála bez ztráty setu, tentokrát ale musela o vítězství tvrdě bojovat. Po zisku první sady prohrála po nepovedené koncovce druhý set a ve třetím ztrácela 1:4. Podařilo se jí sice duel otočit, ale za stavu 6:5 utkání nedopodávala.

Rozhodnutí proto přišlo v turbulentním tie-breaku. Plíšková vedla už 7:2, Linetteová ale šesti míčky za sebou zkrácenou hru otočila a mohla při svém podání dotáhnout zápas k vítězství. Oba servisy ale ztratila a Plíšková poté využila první mečbol.

Talentovaná Fruhvirtová, které patří v žebříčku WTA 167. místo, narazí v další fázi na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Španělku Garbiňe Muguruzaovou.

Při svém debutu v hlavní soutěži turnaje „velké čtyřky“ uspěla proti Wang Sin-jü v prvním setu zásluhou dvou brejků v úvodu. Přestože ve druhé sadě ztrácela 2:4, díky čtyřem hrám za sebou si zajistila postup. O tři roky starší Číňanka doplatila na 41 nevynucených chyb.

Sedmadvacetiletá Martincová se nedostala do druhého kola US Open ani na pátý pokus a počtvrté za sebou. Proti Kanepiové sice získala hned ve druhé hře brejk, ten ale vzápětí nepotvrdila a ve zkrácené hře prohrála 4:7.

Ve druhém setu už byla Estonka při svém podání stoprocentní a nenabídla Martincové ani jednu brejkovou příležitost.

Veselý prohrál v úvodním kole US Open popáté za sebou. Proti favorizovanému Evansovi získal jen šest gamů, z toho čtyři v úvodním setu. Rodák z Příbrami se přes první kolo grandslamu letos dostal jen ve Wimbledonu.

Marie Bouzková 2 6 63 6 Linda Nosková 1 2 7 2 Zobrazit online přenos

Erika Andrejevová 0 63 0 Petra Kvitová 2 7 6 Zobrazit online přenos

Karolína Plíšková 2 6 4 7 Magda Linetteová 1 2 6 68 Zobrazit online přenos

Linda Fruhvirtová 2 6 6 Sin-jü Wang 0 3 4 Zobrazit online přenos

Kaia Kanepiová 2 7 6 Tereza Martincová 0 64 3 Zobrazit online přenos

Jiří Veselý 0 4 1 1 Daniel Evans 3 6 6 6 Zobrazit online přenos

Jednička v klidu, vypadla wimbledonská šampionka

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska vstoupila suverénně do tenisového US Open. Dvojnásobná šampionka Roland Garros porazila v prvním kole newyorského grandslamu Italku Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:0. Její další soupeřkou bude bývalá vítězka US Open Sloane Stephensovou z USA, která zdolala Belgičanku Greet Minnenovou po obratu 1:6, 6:3, 6:3.

Hned v úvodním kole skončila wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová. Tenistka z Kazachstánu podlehla Francouzce Claře Burelové, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, za hodinu a půl 4:6, 4:6.

Jednadvacetiletá Šwiateková obhajuje na US Open loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. Čtvrtý start v hlavní soutěži dnes zvládla s přehledem až na zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol.

„V prvním setu jsem ze začátku hrála celkem solidně, ale chtělo to být ještě lepší. Nakonec se mi to ve druhé sadě povedlo a na to jsem pyšná,“ zhodnotila úvodní duel turnaje Šwiateková.

Šampionka US Open z roku 2017 Stephensová začala proti Minnenové mizerně a až na poslední chvíli odvrátila hrozbu „kanára“. Pak ale zlepšila podání a postupně omezila i nevynucené chyby. Se Šwiatekovou se utká podruhé v kariéře, první zápas před dvěma týdny v Cincinnati vyhrála polská favoritka ve dvou setech.

Vítězně vstoupil do turnaje třetí nasazený Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý španělský talent, jenž vloni při své premiéře v hlavní soutěži došel do čtvrtfinále, vyhrál úvodní dva sety nad Argentincem Sebastiánem Báezem 7:5, 7:5, ve třetí sadě Argentinec za stavu 0:2 kvůli zranění duel skrečoval. „Nikdo nechce, aby zápas skončil takhle. Sebastian je skvělý hráč, bojoval až do posledního míčku,“ řekl Alcaraz.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Norrie (7-Brit.) - Paire (Fr.) 6:0, 7:6 (7:1), 6:0,

Dimitrov (17-Bulh.) - Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2,

Nakashima (USA) - Kotov (Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:2,

Gasquet (Fr.) - Daniel (Jap.) 6:4, 6:7 (1:7), 6:2, 6:2,

Isner (USA) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:1, 7:5,

Evans (20-Brit.) - Veselý (ČR) 6:4, 6:1, 6:1,

Alcaraz (3-Šp.) - Báez (Arg.) 7:5, 7:5, 2:0 skreč,

J. Sousa (Portug.) - McDonald (USA) 1:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtova (ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:4,

Kanepiová (Est.) - Martincová (ČR) 7:6 (7:4), 6:3,

Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:0,

Sabalenková (6-Běl.) - Harrisonová (USA) 6:1, 6:3,

Pegulaová (8-USA) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2,

Plíšková (22-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:2, 4:6, 7:6 (10:8),

Bouzková - Nosková (obě ČR) 6:2, 6:7 (3:7), 6:2,

Muguruzaová (9-Šp.) - Tausonová (Dán.) 6:3, 7:6 (7:5),

Čeng Čchin-wen (Čína) - Ostapenková (16-Lot.) 6:3, 3:6, 6:4,

Cirsteaová (Rum.) - Siegemundová (Něm.) 6:4, 6:4,

Kvitová (21-ČR) - Andrejevová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:0,

Potapovová (Rus.) - Liuová (USA) 6:1, 6:4,

Kalininová (Ukr.) - Peraová (USA) 6:4, 6:4,

Stephensová (USA) - Minnenová (Belg.) 1:6, 6:3, 6:3.