Střet outsiderů na US Open: příběh čísla 924 ukončil plačící Argentinec

Brandon Holt na US Open došel do 2. kole, kde vypadl • ČTK / AP / Frank Franklin II

Velké oko světové pozornosti spočívá na Sereně W. či Rafaelu N. V New Yorku se ale taky střetly příběhy dvou tenisových pěšáků. Američan Brandon Holt, syn dvojnásobné vítězky US Open, Tracy Austinové, marně bojoval v pětisetovém dramatu s Argentincem Pedro Cachínem. I druhé kolo je ale pro něj velkou výhrou, na začátku roku byl na žebříčku na konci první tisícovky.

O osudech tenisového pěšáka by mohl Holt napsat knihu. Letos v lednu, když celá Amerika tradičně ujížděla na play off NFL, strávil celý měsíc v závětří mexického Cancúnu, kde třískal do balonku na malých turnajích o 15 000 dolarů a potkával hráče z druhé tisícovky žebříčku ATP. Sám na tom nebyl o mnoho líp, dnem v rankingu pro něj bylo číslo 924.

Jak šly měsíce, zahrál si taky v Tunisku, Ekvádoru či Dominikánské republice. Cestoval po světě sám, bez trenéra, bez manažera. Co kdyby mu někdo řekl, že koncem léta bude prožívat průlom na US Open?

„Nevím, asi bych si myslel, že se zbláznil. Je to horská dráha. Jsem rád, že tu jsem, být v druhém kole je fantastické. Je to největší výhra mé kariéry,“ říkal Holt poté, co v prvním kole srazil svého kamaráda Talyora Fritze a stal se tak prvním kvalifikantem, jenž porazil hráče z top ten.

Je to úplně jiný příběh, než s kterým New York před 43 lety omámila Holtova maminka. Tracy Austinové bylo šestnáct, když se na US Open vypořádala s hvězdami své éry. V semifinále porazila Martinu Navrátilovou, ve finále pak Chris Evertovou, které zabránila v pátém titulu v řadě. Sama se stala nejmladší vítězkou amerického Grand Slamu v historii.

Austinová se pak dvakrát stala světovou jedničkou, US Open vyhrála ještě v roce 1981. V zářivější kariéře jí ale zabránila série zranění a v roce 1989 musela v pouhých šestadvaceti skončit kvůli devastačním následkům autonehody, při níž byla ráda, že vyvázla živá.

Její syn měl rozhodně pomalejší nástup. Na profesionálním okruhu hraje teprve třetí sezonu. Letos navíc prožívá comeback po zranění ruky. Kvůli ní musel omezit i svou druhou vášeň, jíž je hra na elektroakustickou kytaru. Vozí si ji po všech turnajích a často i několik hodin hraje. Kvůli zranění ruky ale na čas nemohl vybrnkávat a zvládal jenom přejíždět rukou přes struny. Tahle zábava ho chytla během covidové pandemie, když na své technice začal pracovat díky internetu.

„Pokaždé, když jsem cítil potřebu jít na Instagram, nebo něco takového, vzal jsem si kytaru. A zamiloval jsem se do toho. Teď si ji beru všude,“ vysvětlil Holt pro New York Times.

Rád si drnká písničky od Beatles, Oasis či Pink Floyd. V pondělí večer po vítězné dřině s Fritzem už na to neměl sílu, v úterý ráno ale kytaru popadl a začal jamovat, jak to dělá den co den.

Teď už bude muset balit, protože třetí kolo ve vzájemné bitvě vybojoval Cachín. I ten ví, jak to vypadá v tenisovém podpalubí. Na profesionální túře hraje už od roku 2013, ale teprve v květnu na Roland Garros se poprvé dostal do hlavního pavouka grandslamového turnaje. Jeho světem zatím byly spíš challengery nebo malé turnaje ATP, jako ten květnový v Praze, který vyhrál.

Na US Open prožívá životní okamžiky. V zápasech prvního a druhého kola si zachránil kůži až v super tie-breaku páté sady. Zatímco na úvod se Slovincem Bedenem předtím ztratil vedení 2:0 na sety, proti Holtovi otočil zápas poté, co 0:2 prohrával.

„Ještě jsem zápas nedohrál a už jsem skoro brečel. A to nepatřím k těm, kteří by se nechávali unést,“ líčil Cachín. „Tohle přináší Grand Slam. Tyhle turnaje jsou nejlepší, všechno mění. Jsou tu body a peníze. To vám umožní líp plánovat budoucnost a věřit v přítomnost.“

Cachín už si na US Open vydělal 188 000 dolarů, čímž téměř zdvojnásobil své tenisové příjmy za celý rok. Na žebříčku se zřejmě poprvé dostane do první padesátky. V boji o osmifinále ho čeká Franzouz Hugo Gaston, s nímž prohrál na Roland Garros ve druhém kole.