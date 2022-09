Serena na kurtech díky hvězdnému Woodsovi: Řekl, ať nekončím

Serena Williamsová postoupila na tenisovém US Open do třetího kola. Světovou dvojku Anett Kontaveitovou porazila 7:6, 2:6, 6:2 • Reuters

Středeční utkání americké matadorky proti světové dvojce Anett Kontaveitové sledoval z hledistě kromě rodiny Williamsových i jeden speciální host – golfista Tiger Woods . Po její výhře vstal a se zatnutou pěstí ve vzduchu začal nahlas křičet, aby dal najevo radost a podporu. „Bylo privilegium sledovat takto velkou šampionku,“ napsal po zápase na svůj účet na Twitteru.

Oba legendární sportovci se znají už léta. Pojí je hvězdná kariéra, která se však v současné době u obou chýlí ke konci. Williamsová prozradila, že právě proto se na Woodse obrátila s prosbou o radu. Nebyla si totiž jistá, zda-li se ještě vracet k tenisu po zranění, které si způsobila při loňském Wimbledonu.

„Mluvila jsem s Tigerem a řekla mu, že potřebuji, aby mi poradil ohledně mé další tenisové kariéry. Pověděla jsem mu: Nevím, co mám dělat. Myslím, že moje tenisová kariéra je definitivně za mnou, ale možná tomu tak není. Byl to Tiger, kdo byl skálopevně přesvědčený, že jsem zvíře stejně jako on a mám nastoupit do dalšího turnaje,“ svěřila se magazínu Vogue.

„A on na to: Sereno, co kdybys tomu dala třeba dva týdny? Nemusíš se k ničemu zavazovat. Prostě čtrnáct dnů choď každý den na kurt, dej tomu všechno a uvidíš, co se stane. Řekla jsem: Dobře, to snad zvládnu. Znovu zvednout raketu bylo něco kouzelného,“ řekla hráčka, která naznačila, že by po US Open možná definitivně ukončila kariéru.

Pokud by Williamsová získala titul, vyrovnala by tak rekord Margaret Courtové, které se v kariéře podařilo získat 24 grandslamových titulů. Třetí hráčkou, která figuruje nejvýše v žebříčku získaný grandslamů je Steffi Grafová (22). Martina Navrátilová jich má na svém kontě 18 a patří jí tak šestá příčka. Americká tenistka se ve třetím kole utká s Ajlou Tomljanovicovou. Zápas začíná zítra v 1 hodinu v noci.