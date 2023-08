Strach o Vondroušovou? Jen odřený loket, uklidňuje šampionka po pádu

Markéta Vondroušová se na US Open vrátí na grandslamovou scénu • J. Lindeberg / Instagram

Markéta Vondroušová zvládla vstup do US Open • Profimedia.cz

PŘÍMO Z NEW YORKU | Nejdramatičtější zápletku dostalo první kolo US Open pro Markétu Vondroušovou za pohodového vedení 6:3 a 3:0. Při dobíhání úderu wimbledonská šampionka zaškobrtla a skácela se na tvrdý beton. Naštěstí pád přinesl jen odřený loket, po pár bolestivých grimasách pokračovala česká dominance. A za rovnou hodinu bylo hotovo, turnajová devítka vyřadila jednatřicetiletou korejskou kvalifikantku Han Na-le hladce 6:3, 6:0. Po nadějném výkonu. Proti neortodoxně hrající Asiatce stála blízko základní čáry a diktovala hru. Výsledkem bylo 27 vítězných úderů oproti pouhým 10 nevynuceným chybám.

Zatrnulo vám, když jste uklouzla?

„Všichni mi psali, že pád vypadal děsivě. Ale kotník jsem vůbec necítila, akorát jsem si odřela loket. (smích) Všechno v pohodě!“

Jak moc vás potrápila soupeřka s neortodoxním stylem?

„Vůbec jsme ji neznali, snad jen Miri trošku (kamarádka deblistka Kolodziejová). Snažili jsme se ji nakoukat na videu. Má specifický styl, hraje obouruč, servíruje levou. Jeden úder má výrazně lepší než druhý. Všechno u ní bylo takové jiné. Navíc první set jsem byla dost nervózní, úvodní kola jsou vždycky zrádná a ona už tu měla z kvalifikace tři zápasy odehrané. Ale pak už to šlo dobře.“

I díky tomu, že jste se držela agresivní hry a nesklouzla k „zanďouru“.

„Řekli jsme si, že takhle prostě na betonu hrát musím, není čas na to pinkat. Docela jsem tady dobře trénovala a připravila se. Fakt si chci body uhrávat, chodit i do servisů. Míče jsou tu všelijaké a z tlaku se tu dostává těžko.“

Všimla jste si, že na vás soupeřka měla zápisky?

„Musím na to být připravená. Každá z nás má nějaký styl, který ty ostatní znají. Pak už je to spíš mentální záležitost. Kdo co kdy zahraje a kde bude stát. Tuhle soupeřku jsem skoro neznala, což se mi úplně neděje. Jsem ráda, že jsem zápas takhle zvládla.“

Jako šampionka Wimbledonu jste v centru pozornosti. Rozmazlují vás v New Yorku?

„Nejvíc je to znát na rozpisu tréninků. Můžu aspoň trochu říct nějaké svoje představy. Jako nenasazenou mě posílali dozadu do parku. Na zápasové kurty vás skoro nepustí. Letos jsem trénovala na centrkurtu i na Armstrongovi, což bylo příjemné.“

A také máte nové tenisové oblečení. Jak se nosí švédská značka J. Lindeberg?

„Super! Hlavně jsem ráda, že jsem v něm první zápas vyhrála, protože přeci jenom změna je to velká po letech, co jsem oblékala Nike.“