US Open: Bouzková hladce prošla do 3. kola, Nosková po bitvě končí

České tenistky Markéta Vondroušová a Marie Bouzková postoupily do 3. kola grandslamového US Open. Wimbledonská vítězka Vondroušová zdolala na betonu ve Flushing Meadows Italku Martinu Trevisanovou dvakrát 6:2 a vyzve příště nasazenou dvaadvacítku Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska. Bouzková vyřadila Chorvatku Petru Martičovou 6:1, 6:2 a narazí na úřadující finalistku Uns Džábirovou z Tuniska, která zdolala Lindu Noskovou 7:6, 4:6, 6:3.Vedle osmnáctileté Noskové skončil turnaj i pro loňskou čtvrtfinalistku Karolínu Plíškovou. Nasazená pětadvacítka a finalistka z roku 2016 podlehla Claře Burelové z Francie 4:6, 2:6.

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová vyhrála na grandslamech deváté utkání za sebou. První vzájemný duel s o pět let starší Trevisanovou zvládla za hodinu a 21 minut. Italka doplatila na 40 nevynucených chyb, rodačka ze Sokolova jich měla jen 13. Vondroušová postoupila do 3. kola US Open po pěti letech, loni turnaj v New Yorku vynechala kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha ztratila pouze jeden servis, soupeřce ho vzala pětkrát. V prvním setu to bylo dvakrát a ujala za 36 minut vedení. Na začátku druhé sady získala Vondroušová brejk hned v úvodní hře, která šla přes sedm shod a Češka v ní využila čtvrtý brejkbol. Poté vybojovala vedení 4:1 a nepovolila již žádné drama.

„Nebyl to snadný zápas. Hrály jsme spoustu dobrých výměn a přišlo mi, že soupeřka má podobnou hru jako já. Bylo to těžké, ale jsem ráda, jak jsem se s tím popasovala,“ řekla na tiskové konferenci Vondroušová. „Jsem ráda za to, jak teď hraju. Přijde mi, že jsou tu náročné zápasy a i proto mě tyhle výsledky těší. Mám radost, že jdu dál,“ doplnila.

Slaví také Bouzková, která postoupila do 3. kola US Open poprvé v kariéře. Sedmatřicáté hráčce světa Martičové povolila jen tři gamy, získala pět ze sedmi servisů soupeřky a sama ztratila jen jeden.

Turnajová jednatřicítka Bouzková měla většinu zápasu pod kontrolou, mírně si zkomplikovala jen závěr, kdy neproměnila tři mečboly. Nakonec ale duel po hodině a 19 minutách doservírovala. Jednatřicetiletou Chorvatku porazila i ve druhém vzájemném zápase. Proti Džábirové si zopakuje střetnutí z loňského čtvrtfinále Wimbledonu, tehdy Češka prohrála 6:3, 1:6, 1:6.

Plíšková ztratila utkání s Burelovou za hodinu a deset minut. Připsala si desátou porážku z posledních 13 zápasů. Rodačka z Loun se nemohla opřít o servis, který neudržela pětkrát. Bývalá světová jednička doplatila také na 28 nevynucených chyb, 62. hráčka světa Burelová jich nasbírala polovinu.

Jednatřicetiletá Češka skončila v brzké fázi na třetím grandslamu po sobě. Během letošního Roland Garros a ve Wimbledonu vypadla v 1. kole, více se jí dařilo na Australian Open, kde došla do čtvrtfinále. V New Yorku nenavázala na předchozí dvě čtvrtfinále.

Plíšková nezahájila zápas dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala brzy 0:3. Česká tenistka sice dokázala vývoj otočit na 4:3, v deváté hře ale přišla znovu o podání a Burelová po 40 minutách úvodní set získala.

Ani ve druhém setu se česká tenistka nedostala do herní pohody. Od stavu 1:0 prohrála pět her za sebou a dvaadvacetiletá Francouzka dotáhla duel k vítězství. Do 3. kola US Open postoupila podruhé za sebou a příště vyzve světovou dvojku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

„Nesedlo mi to, kurt mi přišel pomalý. K tomu podmínky nebyly zrovna lehké, dost foukalo. Vůbec jsem se do toho nemohla dostat. Naopak soupeřka hrála solidně, ale myslím si, že to bylo spíše o mých chybách,“ citoval Plíškovou web Tenisovysvět.cz.

Osmnáctiletá Nosková nenapodobila proti Džábirové letošní vítězství z turnaje v Adelaide, kde Tunisanku porazila ve třech setech. Světová pětka tentokrát předčila Češku v poměru vítězných míčů 47:30 a duel za více než dvě hodiny zvládla.

Nosková nevyužila několik nadějných příležitostí. V tiebreaku prvního setu nedotáhla vedení 5:3 a v rozhodující třetí sadě nepotvrdila za stavu 3:2 výhodu brejku. V osmé hře přišla o servis ještě jednou a Džábirová poté zakončila duel čtvrtým využitým mečbolem.

Alcaraz postupuje, Sabalenková znovu neztratila set, končí Murray

Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz postoupil do 3. kola tenisového US Open. Turnajová jednička porazila Jihoafričana Lloyda Harrise za dvě a půl hodiny 6:3, 6:1, 7:6. Mezi ženami jde dál světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska. Vítězka letošního Australian Open porazila Britku Jodie Burrageovou jasně 6:3, 6:2.

Pokračuje rovněž šestý nasazený Ital Jannik Sinner, který vyřadil krajana Lorenza Sonega po setech 6:4, 6:2, 6:4. Dohrál naopak Brit Andy Murray, jenž nestačil na Bulhara Grigora Dimitrova 3:6, 4:6, 1:6. Poslední singl kariéry sehrál Američan John Isner, který nedotáhl nadějně rozehraný duel s krajanem Michael Mmohem a prohrál 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7.

Dvacetiletý Alcaraz, který v červenci triumfoval ve Wimbledonu, uspěl v devátém zápase na grandslamech za sebou. V duelu s o šest let starším Harrisem odvrátil devět z deseti brejkbolů, soupeře naopak pětkrát o servis obral. Zahrál také 33 vítězných míčů. Španělský tenista vyzve příště v boji o osmifinále turnajovou šestadvacítku Brita Daniela Evanse.

„Po celou dobu zápasu jsem zůstal psychicky silný. Vždycky je dobré, když v prvních kolech vyhrajete ve třech setech. Mám z toho radost,“ řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz.

Semifinalistka posledních dvou ročníků Sabalenková znovu neztratila set a Burrageovou porazila za hodinu a 16 minut. O rok mladší soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 28:7. Běloruská tenistka, která útočí také na post světové jedničky, narazí v dalším kole na přemožitelku Karolíny Plíškové Francouzku Claru Burelovou.

Bez ztráty setu jde turnajem i dvaadvacetiletý Sinner. Loňský čtvrtfinalista nečelil v utkání se Sonegem jedinému brejkbolu, sám proměnil čtyři z osmi. „Cítím, že se má hra oproti minulému roku zase trochu zlepšila a posunula. Po fyzické stránce jsem v pořádku a uvidíme, co přijde,“ uvedl Sinner.

Trpký konec singlové kariéry prožil osmatřicetiletý Isner. Bývalý osmý hráč světa nevyužil proti Mmohovi vedení 2:0, v pátém setu neproměnil za stavu 5:4 mečbol a duel po čtyřech hodinách ztratil. Rekordmanovi v počtu es na ATP Tour nepomohlo ani dalších 48 bodů z přímého podání a 94 vítězných míčů. Na US Open zasáhne ještě do čtyřhry po boku krajana Jacka Socka, který rovněž ukončí kariéru.

„Je to těžké, ale myslím, že jsem dřel, jak je to šlo,“ podotkl Isner a neskrýval emoce. „To je důvod, proč jsem celý život tak tvrdě pracoval, abych hrál v takovéhle atmosféře. Viděli jsme, že nemusím vždy vyhrát, ale hrát před takovýmhle publikem a takovou podporou je výjimečné,“ dodal Isner.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Veselý (ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.) 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 (10:6), Menšík (ČR) - Droguet (Fr.) 3:6, 6:2, 7:6 (7:1), 6:3, Čang Č'-čen (Čína) - Ruud (5-Nor.) 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2, Sinner (6-It.) - Sonego (It.) 6:4, 6:2, 6:4, Fritz (9-USA) - Varillas (Peru) 6:1, 6:2, 6:2, Tiafoe (10-USA) - Ofner (Rak.) 6:3, 6:1, 6:4, Zverev (12-Něm.) - Altmaier (Něm.) 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3, De Minaur (13-Austr.) - Wu I-ping (Čína) 6:1, 6:2, 6:1, Paul (14-USA) - Safiullin (Rus.) 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3, Draper (Brit.) - Hurkacz (17-Pol.) 6:2, 6:4, 7:5, Dimitrov (19-Bulh.) - Murray (Brit.) 6:3, 6:4, 6:1, Davidovich (21-Šp.) - J. M. Cerúndolo (Arg.) 6:1, 6:4, 6:3, Mannarino (22-Fr.) - Marozsan (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:1, Bonzi (Fr.) - Eubanks (28-USA) 7:6 (8:6), 2:6, 6:2, 7:6 (9:7), Karacev (Rus.) - Carballés (Šp.) 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), Shelton (USA) - Thiem (Rak.) 7:6 (7:1), 1:0 skreč, Hijikata (Austr.) - Fucsovics (Maď.) 6:1, 6:2, 6:1, Mmoh - Isner (oba USA) 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7), Rinderknech (Fr.) - Berrettini (It.) 6:4, 5:3 skreč, Rubljov (8-Rus.) - Monfils (Fr.) 6:4, 6:3, 3:6, 6:1, Norrie (16-Brit.) - Hsu Jü-hsiou (Tchaj-wan) 7:5, 6:4, 6:4, Jarry (23-Chile) - Michelsen (USA) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3, Evans (26-Brit.) - Van de Zandschulp (Niz.) 1:6, 6:1, 6:3, 6:3, Arnaldi (It.) - Fils (Fr.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:5), 5:7, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Etcheverry (30-Arg.) 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3, 6:2. Alcaraz (1-Šp.) - Harris (JAR) 6:3, 6:1, 7:6 (7:4), Báez (Arg.) - Meligeni (Braz.) 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 skreč, Medveděv (3-Rus.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Medveděv (3-Rus.) - O'Connell (Austr.) 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Behar, Pavlásek (Urug./ČR) - Oswald, Van De Zandschulp (Rak./Niz.) 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (9-ČR) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:2, Wozniacká (Dán.) - Kvitová (11-ČR) 7:5, 7:6 (7:5), Burelová (Fr.) - Karolína Plíšková (25-ČR) 6:4, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) - Burrageová (Brit.) 6:3, 6:2, Rybakinová (4-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) bez boje, Samsonovová (14-Rus.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:3, Keysová (17-USA) - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 6:2, Ču Lin (Čína) - Azarenková (18-Běl.) 6:3, 6:3, Ostapenková (20-Lot.) - Avanesjanová (Rus.) 6:3, 5:7, 7:5, Alexandrovová (22-Rus.) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:3.Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2, Bradyová - Linetteová (24-Pol.) 6:1, 2:6, 6:2, Peraová (USA) - Wang Si-jü 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, Stearnsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0, Boulterová (Brit.) - Wang Ja-fan (Čína) 5:7, 6:1, 6:4, Bronzettiová (It.) - Lysová (Něm.) 6:3, 6:2, Bouzková (31-ČR) - Martičová (Chorv.) 6:1, 6:2, Svitolinová (26-Ukr.) - Pavljučenkovová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:4, Džábirová (5-Tun.) - Nosková (ČR) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, Kasatkinová (13-Rus.) - Keninová (USA) 2:6, 6:4, 6:4, Pegulaová (3-USA) - Tigová (Rum.) 6:3, 6:1, Minnenová (Belg.) - Vickeryová (USA) 6:3, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Santamariaová, Ninomijaová (USA/Jap.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Karolína Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) - Bronzettiová, Hozumiová (It./Jap.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, Sie Šu-wej, Wang Sin-jü (8-Tchaj-wan/Čína) - L. Fruhvirtová, Osoriová (ČR/Kol.) 4:6, 7:5, 6:2, Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Detiucová, Davisová (ČR/USA) 4:6, 6:1, 6:0, Matteková-Sandsová, Murray (USA./Brit.) - Siniaková, Melo (ČR/Braz.) 7:6 (7:4), 0:6, 10:4.