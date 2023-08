Krize Krejčíkové: naznačila osobní problémy, v USA jen s kamarádem

PŘÍMO Z NEW YORKU | Na malém kurtu číslo 13, v nočních hodinách proti italské soupeřce z osmé desítky žebříčku, se naplnil osud Barbory Krejčíkové na US Open. Už v úvodním kole. Lucia Bronzettiová s masivně zabandážovanou paží vyválčila největší skalp kariéry na úkor favoritky a světové dvanáctky 6:4, 7:6 (3). Nešlo o překvapení, které vyrazí dech. Sedmadvacetiletá grandslamová šampionka je po zranění v krizi, chybí jí trenér, naznačila nepohodu i v osobním životě.

Nebýt nikdy příliš nahoře a nikdy příliš dole. Léty prověřené rady se dnes snaží držet Barbora Krejčíková a pokračuje v práci, která ji dovedla na druhé místo světa a k šesti titulům z WTA Tour.

„Chci to zlomit, dělám pro to všechno. Snažím se pořádně trénovat, v zápase makám do posledního míče. Chyběl kousek a mohla jsem utkání otočit,“ posteskla si po mači s Bronzettiovou, v jehož druhém setu už prohrávala 0:4 a vynutila si alespoň tiebreak. Celkem 49 nevynucených chyb však torpédovalo její snahu o zvrat.

„I tak to byl asi nejlepší zápas od té doby, co jsem skrečovala ve Wimbledonu. Přijde mi, že se lepším. Ale v důležitých momentech, kdy mám šanci odskočit, míče neuhrávám a otáčí se to proti mně,“ litovala Krejčíková, jež se zraněným kotníkem vzdala zápas 2. kola v All England Clubu a na okruhu chyběla šest týdnů, přestože spěchala zpět. Comeback se nedaří, na třech turnajích nevyhrála ni set, natož zápas.

Její trable se zdají však hlubší. Začátkem června se rozešla s koučem Alešem Kartusem, pod nímž získala největší úspěchy. Coby světová hvězda, která tenisem vydělala přes 10 milionů dolarů, má velké možnosti. Na US Open ji však doprovázel coby trenér pouze kamarád Pavel Motl, pětadvacetiletý rodák z Prštic u Brna bez zkušeností s profesionálním tenisem, jenž během zápasu světové dvanáctky seděl osamocený na lavičce u kurtu.

„Známe se dlouho, poprosila jsem ho, jestli by mi nevypomohl. Je těžké najít správného člověka. Musíte si s druhým sednout, aby vše fungovalo na kurtu i mimo něj. Zatím nemám ani žádného vyhlédnutého trenéra, protože jsem řešila zranění kotníku a pak jsem odletěla do Ameriky,“ uvedla Krejčíková, jejíž kariéra je teď předmětem velkých diskusí.

„Tak ať mi lidi někoho doporučí, když vědí, s kým se mám připravovat. Lidi budou mít vždy svůj názor. Ale když budu jezdit po turnajích s kamarádem a bude se mi dařit, nikdo to řešit nebude,“ ohradila se deblová světová dvojka s tím, že podstatné je teď něco jiného.

„Hlavně musím být zdravá, být v pohodě i mimo kurt. Musím mít z tenisu radost. Ani jednu z těchto věcí jsem v poslední době neměla. Je to kombinace věcí, které se v mém životě za poslední dobu udály. Promítají se i do tenisu. Ale nechám si je pro sebe,“ vzkázala tenistka, která má v sezoně stále velmi solidní bilanci 25 výher a 16 porážek. Také ji však v blízké době čekají krušné obhajoby 750 bodů za loňské tituly z Tallinnu a Ostravy. Bez nich může vypadnout i z top 20 žebříčku.