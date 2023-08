Výdělky českých tenisových hvězd. Ikona v TOP 10, komu nesou sponzoři?

Historicky nejlépe vydělávající hráčkou tenisu je Serena Williamsová a to s velkým přehledem. Ačkoliv se od září 2022 na kurtech neobjevuje a nedávno na svět přivítala druhou dceru, na konci minulého roku činil její zisk pouze na prize money 94 milionů dolarů, tedy 2,2 miliardy českých korun. Za svou dosavadní kariéru si tak vydělala dvakrát více, než její sestra Venus na druhém místě. Třetí pozice patřila Rumunce Halepové a největší nárůst se předpokládá u současné jedničky Igy Swiatekové z Polska.

Pár let navíc, déšť, ale i zranění mi nakonec pomohlo. Vondroušová se vrací k Wimbledonu

Nejen její úspěchy, ale i nezdolná bojovnost oslovily švédskou oděvní firmu J. Lindeberg, do své rodiny sportovců ji pozval i rakouský koncern Red Bull a na US Open je už čtyřiadvacetiletá Češka jejich hrdou tváří . Celkově si Vondroušová za kariéru vydělala na prize money 8,5 milionů dolarů a je více než pravděpodobné, že tato částka bude nadále růst.

10 let, SEDM finále. Češky na grandslamech řádí. Připomeňte si slavné bitvy

Na grandslamový titul stále čekající Karolína Plíšková, která byla v červenci 2017 i světovou jedničkou, si doposud na kurtech vydělala 25 milionů amerických dolarů, tedy přes půl miliardy českých korun. Největší boom zažila v létě 2019, kdy ji magazín Forbes díky ziskům za předchozích dvanáct měsíců označil za osmou nejlépe vydělávající sportovkyni světa. Za výhry na čtyřech turnajích inkasovala na odměnách 4,6 milionů dolarů a dalších 1,7 milionu přidala díky sponzorům - a to především díky podepsání nové smlouvy se společností FILA.

Barbora Strýcová

Barbora Strýcová se dokázala vrátit po porodu syna Vincenta a na US Open vrcholí jejjí rozlučkové turné. Za svou dlouhou kariéru v singlu i deblu na účet jen za účast v turnajích připsala přes 12,5 milionu dolarů. To sedmatřicetiletou tenistku zařadilo do top padesátky historicky nejlépe vydělávajících tenistek světa.