Zbabělá taktika! Džábirová pod palbou kritiky za zápas se zraněnou Češkou

PŘÍMO Z NEW YORKU | Přezdívá se jí Ministryně štěstí, je možná nejoblíbenější hráčkou na okruhu. Tenis je však nemilosrdný byznys, v němž účel světí prostředky. I v případě věčně usměvavé Uns Džábirové, světové pětky. Když Tunisanka zpozorovala, že její soupeřka ve 3. kole US Open Marie Bouzková není zcela fit a poraněná pravá noha jí handicapuje v pohybu, nutila ji běhat ještě víc. Na druhou stranu sítě posílala kraťas za kraťasem, a i díky této taktice nakonec triumfovala při noční show na Ashově stadionu 5:7, 7:6 (5), 6:3. Celý svět mohl vidět její vítězství i způsob, jakým k němu došla.

„Styď se Uns, takhle se zápasy nevyhrávají,“ vzkázal jí jeden fanoušek na sociální síti X. „S každým drop shotem mám Džábirovou méně a méně ráda,“ připojila se ke kritice další fanynka.

I devětadvacetiletá hvězda, loňská finalistka z Flushing Meadows, která se během turnaje potýká sama s nemocí a od úvodního kola jede v módu „Survivor“, neměla ze svého počínání nejlepší pocit.

„Když jsem viděla, že má potíže s nohou, chtěla jsem se ji co nejvíc rozběhat. Vím, že to není hezké, ale snažila jsem se vyhrát zápas,“ omlouvala se na kurtu Džábirová, která má do top formy daleko a během tříhodinového utkání nasekala 63 nevynucených chyb. Málo vídaný byl také nepoměr ve vítězných úderech – Tunisanka 56, Bouzková 13.

Největší přednostní pětadvacetileté Češky jsou hbité nohy, za každý tenisákem běhá se psím zápalem a spoustu jich vrátí. To je její hra. V situaci, kdy si na počátku druhé sady obnovila zranění pravého přitahovače, kvůli kterému vzdala před dvěma týdny čtvrtfinále v Cincinnati, tentokrát tenhle styl bolel ještě víc. „Opravdu hodně, i když jsem v sobě měla prášky proti bolesti. Spoustu drop shotů jsem vypouštěla,“ přiznala.

Džábirová se přesto podivovala: „Hýbala se pořád dobře, až jsem si občas říkala: Je opravdu zraněná?“

Jestliže mezi fanoušky si tímto utkání Tunisanka mnoho příznivců nezískala, sama Bouzková vzala její počínání bez jediné výčitky. Po utkání se obě bojovnice objaly, zastavily se u sítě déle, než bývá obvyklé. „Její taktika byla pochopitelná, navíc k Uns kraťasy patří. V zápase musí používat, co funguje.“