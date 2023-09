Vondroušová: Rychlá půlnoční výhra nad Ruskou? Spěchala jsem do postele

PŘÍMO Z NEW YORKU | 6:3, 6:0, 6:2, 6:2, 6:2, 6:1. Tak suverénně zatím vyhlíží vystoupení wimbledonské šampionky Markéty Vondroušové na US Open. Nejzapeklitější problém jí v New Yorku dosud připravili tvůrci programu. V sobotním 3. kole ji nasadili jako druhý zápas night session, na Armstrongův kurt šla v nekřesťanský čas - půl hodiny před půlnocí. I tuhle překážku zdolala s lehkostí. Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou, dvaadvacátou nasazenou, smetla za 57 minut 6:2, 6:1 a kvapila do postele. Tak moc, že místo běžné tiskové konference proběhl rozhovor s českými novináři hned po zápase před dámskou šatnou.

Desátá výhra na grandslamu za sebou byla i jednou z nejrychlejších.

„Spěchala jsem do postele, tak jsem trošku zrychlila. (smích) Jsem dost ráda, že to šlo tak rychle. Chlapi před námi hráli dlouho, na zápas jsme se načekaly. Začínat v půl dvanáctý není nejpříjemnější.“

Snažit se odehrát zápas rychle ale nejde.

„Zvlášť s ní ne. Má hru, u které nevíte, co se může stát. Ze začátku do toho pálila, bylo to takové všelijaké. Obě jsme si zvykaly na kurt i tmu. Ale pak se to super rozjelo.“

Jaký dojem na vás udělala první night session kariéry na US Open a podmínky během dní?

„Na Armstrongovi už jsem jednou hrála s Bertensovou, párkrát jsem tam trénovala. V noci je to ale jiné, míče míň létají, je trochu chladněji. Takže jsem měla raketu vypletenou o kilo níž. Nepříjemná je i tma. Černá obloha mi vadí.“

Musela jste kvůli pozdnímu startu hodně měnit rutinu?

„Nejhorší je vymyslet, jak strávit celý den. Jsme zvyklí se dopoledne rozehrát a pak čekat na zápas. Teď jsem v podstatě celý den proležela na pokoji a jen si zašla na oběd. Na kurty jsme jeli až v půl pátý, pak už jsme jen nahoře v jídelně čekali, co se bude dít. Chlapi se před námi první dva sety tahali docela dlouho, naštěstí pak zrychlili.“

O nezdravě pozdních startech tenisových utkání se v poslední době hodně diskutuje. Je v pořádku jít sportovat před půlnocí?

„Pro mě to je nepříjemné. Tělo se musí hýbat a podávat výkon takhle pozdě. Když kluci hrajou pětiseťáky, musí to být úplně maso. Už jsem si to zažila letos v Austrálii do půl druhý ráno, což bylo šílený. Obvykle chodím spát totiž v deset. Pro mě je to extrémní. Radši bych hrála dopoledne.“

Dokážete dlouhou noc dospat?

„Ne. Dneska jsem se probudila v 6:40 a už jsem nezabrala. Usínám brzo a vstávám brzo. Pro mě night sessions nejsou úplně určené. Ale samozřejmě se musím přizpůsobit, překousnout únavu a se vším se vyrovnat.“

Jak bude vypadat neděle?

„Nehrajeme debla. Naštěstí! Žádaly jsme, ať nás zítra nedávají do programu, protože Bára ( Strýcová ) hrála mix taky docela pozdě. Naštěstí nám vyhověli. Máme volnou neděli. Půjdu se trošku protáhnout a doufám, že ráno vydržím spát aspoň do půl osmé.“

Váš letitý kouč Jiří Hřebec prohlásil, že už osmifinále US Open bude brát za úspěch. Souhlasíte?

„Jo, je super. Na předchozích turnajích jsem nevěděla, co mám čekat. Jsem ráda, že jsem se s tlakem vypořádala. První kola jsou na hlavu, i když to třeba nevypadá. Ale jsem ráda, že si udržuju vnitřní klid a hraju pořád dobře.“

A v pondělním 4. kole si připomenete Wimbledon – střetnete se s domácí Američankou Peyton Stearnsovou (59. na WTA), kterou jste letos v Londýně vyřadila v úvodním utkání turnaje.

„To byl takový všelijaký zápas, protože hodně foukalo. Ona je na betonech silná, což tady ukazuje. Američanky jsou na tvrdý povrch zvyklé. V domácím prostředí bude zvlášť nepříjemná.“