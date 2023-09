V parnu se mi zavařila hlava, vyčetla si Muchová. Ve třetích setech si ale věří

Karolína Muchová postoupila do osmifinále US Open • Reuters

Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále US Open • ČTK/AP

PŘÍMO Z NEW YORKU | Z tuhé bitvy s mladou Číňankou vyšla Karolína Muchová ještě silnější. A poprvé v životě si může říkat čtvrtfinalistka US Open. Ve velkém parnu a proti sebevědomě vystupující i hrající Wang Sin-jü už vypadala po druhé sadě ve velkých nesnázích. Po triumfu 6:3, 5:7, 6:1 za dvě a půl hodiny nakonec ale udělala krok mezi nejlepší osmičku amerického grandslamu a také se významně přiblížila premiérové účasti na Turnaji mistryň.

Nešel jí servis, zásoby energie se v nejparnějším dni turnaje krátily. Poté, co Karolíně Muchové utekl s jednadvacetiletou Wang Sin-jü druhý set, přestože v něm vedla 6:5 a 30:0, nepropadla skepsi. Odskočila si do šatny, osvěžila se a třetím dějstvím proletěla suverénně.

Kromě velmi dobrého výkonu Číňanky vás sužovalo i velké parno. Do New Yorku přišla vlna veder a několik dní má zůstat. Vy vysoké teploty nesnášíte úplně nejlépe, že?

„Vadí mi, protože přestanu přemýšlet. Spíše na kurtu přežívám, než abych hrála svou typickou hru. Jakoby se zavařím. Vedro se mi v zápase dostalo pod kůži, to je fakt.“

Co vám proti němu pomohlo?

„Že jsem se šla po druhém setu převléct do šatny a trochu se zchladit. Už jen to, že odejdete ze slunce do klimatizované místnosti, pomůže. Taky jsem ze sebe shodila všechny ty propocené věci a dala jsem si do hlavy plán, že se chci vrátit k mé hře. Zapojila jsem víc slice, zase jsem měnila rytmus, místo abych s ní jen hitovala jako ve druhém setu. Fungovalo to.“

Vyhrála jste pátý třísetový zápas za sebou. Zdá se, že vám v nich roste sebevědomí.

„Nedávno v Cincinnati jsem v podstatě každý zápas hrála na tři sety, takže si v nich teď věřím. Ale hrát rozhodující set je vždy těžké a zrádné, netušila jsem, s jakým tenisem přijde soupeřka. Ale od chvíle, co jsem proměnila brejkbol na 3:1, už jsem měla navrch.“

Wang Sin-jü je až 59. na žebříčku, což velký dojem nedělá. Ženský tenis je dnes tak hluboký a vyrovnaný, že se musíte mít na pozoru před každým, že?

„Na kurt chodím s tím, že nepřemýšlím nad čísly. Kolikátá jsem já, kolikátá je soupeřka… Vím, že na začátku roku to bylo naopak – já byla ta horší, ale věděla jsem, že mohu porazit, a vlastně jsem i porazila holky z top 20. Na každý zápas jdu s tím, že to bude dřina. Ať už je soupeřka pětačtyřicátá nebo pátá, rozdíly jsou vážně malé.“

Popáté v kariéře si zahrajete čtvrtfinále grandslamu, poprvé však jako hráčka top 10, od níž se podobný úspěch, a třeba i víc, předpokládá. Je to jiný pocit?

„Tady mi čtvrtfinále chybělo, o to je pocit lepší. Ale ještě se nechci zastavit, neříkám si, že už na sebe můžu být pyšná. Jede se dál.“

Obvykle platí, že kdo má New York rád, vede si většinou i na US Open dobře. Jaký máte k městu vztah?

„V sobotu jsem si dala volno, ani jsem nejela na tenis a snažila jsem si vyčistit hlavu. Bydlíme v hotelu kousek od Central Parku, mám to tam moc ráda. Vydala jsem se na procházku, zastrečovala jsem si na trávě. New York mám prostě ráda, jeho kavárničky, dobré restaurace. Ty nikdy nevynechám.“

Užívat si je můžete dál, v úterý však narazíte na turnajovu třicítku Soranu Cirsteaovou. Letos už počtvrté. To je celkem neobvyklé.

„Máme na sebe štěstí, ale moc blízko k sobě nemáme. Jen se pozdravíme. Dává rány zleva i zprava. Musím být po všech stránkách solidní, abych ji mohla porazit.“