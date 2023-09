US Open: Muchová je v semifinále! Cirsteaovou smetla ve dvou setech

Karolína Muchová postoupila do semifinále US Open • Reuters

Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále grandslamového US Open. Turnajová desítka porazila na newyorském betonu třicátou nasazenou Rumunku Soranu Cirsteaovou za hodinu a 38 minut 6:0, 6:3. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se střetne o postup do finále s domácí Američankou Cori Gauffovou, která předtím porazila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:0, 6:2.