Kája vs. Coco. Nová Serena nezdraví a má protekci, Muchová jde pro vendetu

Američanka Coco Gauffová oslavuje postup do čtvrtfinále přes mladou Češku Lindu Noskovou • Reuters

Karolína Muchová postoupila do semifinále US Open • Reuters

Karolína Muchová se probojovala do semifinále US Open • Reuters

Karolínu Muchovou čeká v semifinále US Open domácí hvězdička Coco Gauffová • koláž iSport.cz

PŘÍMO Z NEW YORKU | Amerika ji zbožňuje, čeká od ní ty největší věci. Devatenáctiletá Coco Gauffová je považována za nástupkyni sester Williamsových a právě teď taky tak hraje. Zvítězila v 16 z posledních 17 utkání, v Cincinnati získala největší titul kariéry. Ve finále udolala Karolínu Muchovou, svou dnešní soupeřku mezi poslední čtyřkou tenistek na US Open. USA mají jasno, soustředěná a vysoce motivovaná Češka se však v zápase, při kterém jí nebudou fandit ani dveře od šatny, hotoví všem ukázat, že je lepší hráčkou.

Pokud bychom chtěli být škodolibí, povíme, že si Coco Gauffová sama zadělala na problémy. Pořadatelé hodlali nasadit její čtvrtfinále na night session a mač Karolíny Muchové už v pravé poledne.

Češka již během turnaje několikrát žádala o noční utkání, nikdy jí nebylo vyhověno. Když den před střetem s Rumunkou Soranou Cirsteaovou opouštěla areál ve Flushing Meadows, počítala s tím, že ji čekají galeje na ostrém slunci v klasické neworské prádelně, brutálně horkém a dusném dni. Takové podmínky jí nesedí, měla by o soupeře navíc. „Řekli mi, že s programem vůbec nejde hýbat,“ popsala Češka.

Jenže v tenise jsou rovní a rovnější. Protežovaná Gauffová si vynutila polední zápas proti Jeleně Ostapenkové, která po předešlém triumfu nad světovou jedničkou a obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou usnula v pět ráno. V následujícím kole dostala znavená lotyšská střelkyně od Američanky „klacek“ 6:0, 6:2. „Na kurtu jsem byla poloviční, chyběla mi energie. Program mě dost nepříjemně překvapil,“ sakrovala svérázná lotyšská ranařka.

Abyste mohli vyhrát grandslam, musí se vám vše sejít. A přesně to se zatím v New Yorku Muchové děje. „Fajn, že si Coco řekla o polední zápas,“ culila se světová desítka, jež ve svém čtvrtfinále za Američankou nezaostala a ve snesitelnějších večerních podmínkách na Ashově stadionu vyřídila dominantním výkonem Rumunku Cirsteaovou 6:0, 6:3.

A v noci na pátek půjde oplatit Gauffové porážku ve finále v Cincinnati. Slovenský trenér české tenistky Emil Miške je přesvědčený, že Muchovou dva týdny staré události nepoznamenaly. Naopak vyzdvihuje tenistčin smysl pro vendetu.

„Kája je typ, který nerad prohrává s někým dvakrát za sebou. Porážky ji nesrážejí, ale motivují k odvetě,“ rozprávěl na zahradě před hráčským vchodem. Zmínil, že Muchovou v takové pohodě jako při US Open už dávno neviděl. „Fantastický turnaj. Její cíl dostat se do osmičky pro Turnaj mistryň je blíž a blíž. Myslím, že hraje ještě líp než v Cincinnati a proti Gauffové má teď větší šanci.“

Jakou roli sehrají diváci posilnění drinky?

Na tisícovce ve státě Ohio podstoupila Muchová čtyři třísetové mače v pěti dnech, už před startem finále byla na pokraji sil. „Slunce úplně žahalo. Při finále jsem jen přežívala a přála si, aby už skončilo, jak mi nebylo na kurtu dobře. Tady mám určitě víc sil,“ pronesla v New Yorku, kde ji Gauffová nebude mít šanci uvařit. Dámská semifinále se hrají obě v rámci night session, mač s Američankou by měl přijít na řadu velmi pravděpodobně jako první od jedné hodiny v noci českého času.

Soupeřem navíc může být Muchové publikum. Ashův centrkurt, největší ryze tenisový stadion na světě, pojme skoro čtyřiadvacet tisíc diváků. Při nočních zápasech ještě hlasitějších a posílenějších drinky. A dřív najdete asi jehlu v kupce sena, než fanouška české tenistky při střetu s americkou modlou.

Flegmaticky vystupující rodačku z Olomouce to nechává chladnou. „Nevybavuji si, že by mě někdy vyvedli diváci z míry,“ odvětila s úsměvem hráčka, která při Australian Open dokázala srazit domácí hvězdu Ashleigh Bartyovou a v New Yorku před čtyřmi lety prohrála hladce se Serenou Williamsovou .

V jejích stopách má jít právě Gauffová, zázračné dítě, které si už v patnácti zahrálo osmifinále Wimbledonu a v osmnácti finále Roland Garros. Její rodiče se nechali klanem Williamsových inspirovat. Táta, bývalý výtečný univerzitní basketbalista, se rozhodl z dcery vytrénovat tenisovou hvězdu. Ta má atletické vlohy i po mámě Candi, někdejší úspěšné překážkářce a sedmibojařce z univerzity Florida State.

Talent dívky, jejíž křestní jméno zní Cori, ale ona má radši přezdívku Coco, protože se neplete s tátou Coreym, byl zřejmý dlouho. I proto si ji pojistila agentura Team8, kterou spoluzaložil Roger Federer . Od desíti let jezdila trénovat na jih Francie do akademie Patricka Mouratoglua, bývalého trenéra Sereny Williamsové. I s třiadvacetiletou šampionkou grandslamů se tam potkávala a připravovala.

Pochytila od ní zřejmě i způsob chování. Při zápase klidně okřikne o čtyřicet let staršího kouče Brada Gilberta. Na veřejnosti se jinak snaží působit mile, v šatně je však odměřená.

„Má to hodně podobné jako Serena, taky moc nezdraví,“ vyprávěla Muchová, obyčejná holka z Olomouce, na níž americké sebevědomí nepůsobí. „Všichni domácí ho tady mají. Ona ale oprávněně. Je jí devatenáct a hraje neskutečně,“ dala kredit světové šestce.

Tím to však končí. Gauffová je možná největší atrakcí US Open, Muchová si však zatím vedla suverénněji a předváděla lepší tenis. Vysílá mnoho signálů, že v New Yorku jde soustředěně po titulu. Ještě dva zápasy...