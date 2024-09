Po 15 letech ve finále grandslamu. Tiafoe a Fritz loví americké duchy

Země, která kdysi produkovala tenisové šampiony na počkání, se tetelí blahem. Po patnácti letech budou mít USA zase svého zástupce v mužském grandslamovém finále. Vzejde z dnešního semifinále US Open Taylor Fritz – Frances Tiafoe, dvou šestadvacetiletých borců, kteří se znají a soupeří spolu od dětských let.

Víte, kdo je nejnadšenější z tažení dvou Američanů do semifinále US Open? Andy Roddick, poslední skutečná mužská hvězda hrající pod vlajkou s hvězdami a pruhy. Generace borců po něm byly grilovány, proč nejsou tak dobří jako jejich předchůdci Connors, McEnroe, Sampras či Agassi. „Tihle kluci už odteď nebudou muset lovit duchy, jeden z nich to dokáže. A snad i vyhraje celý turnaj,“ přeje si Roddick.

Dvaačtyřicetiletému chlapíkovi s řídnoucími vlasy patří grandslamové milníky amerického mužského tenisu ve třetím tisíciletí - poslední grandslamový vítěz (US Open 2003), poslední finalista (Wimbledon 2009) a poslední finalista US Open (2006). Nástup velké trojky Federer, Nadal, Djokovič korespondoval s dobou, kdy USA zaspaly rozvoj mužského tenisu a jejich hráči vyklidili pozici na špičce, kde Američané figurovali od nepaměti.

Až šestadvacátníci Taylor Fritz s Francesem Tiafoem stejně jako o rok starší Tommy Paul jsou produkty programu, který se vydařil. „Léta se společně bavíme o tom, že musíme vrátit náš tenis tam, kde byl,“ přiznal Tiafoe, rozevlátý charismatický Afroameričan, jenž se s Paulem a Fritzem potkával v akademiích a platil za nejtalentovanějšího z těch tří. „Zato Taylor byl dost divný týpek,“ utahuje si z kamaráda Tiafoe.

Jenže ten divný týpek je většinu posledních sezon americkou jedničkou, zatímco jeho kariéra připomíná horskou dráhu. S Fritzem má zápornou bilanci 1:6, naposledy ho porazil před osmi lety. „Na Ashovi to bude ale jiné,“ míní Tiafoe, velký showman a nejpopulárnější borec z dnešních Američanů.

Čtyřiadvacet tisíc diváků v kotli Ashova stadionu bude nakloněno spíš jemu. Fritz hraje metodický tenis se skvělým podáním a forhendem, Tiafoe baví kreativitou a emotivními gesty. Bude to střet i dvou příběhů. Syn úspěšné profesionálky a předního tenisového trenéra z jižní Kalifornie proti klukovi, jehož rodiče utekli před občanskou válkou ze Sierra Leone a zcela bez prostředků zakotvili ve Washingtonu. Tiafoeův táta se nechal najmout jako dělník na stavbě. Firma zrovna budovala tenisové centrum a její zaměstnanec byl tak vynikající, že se nakonec stal i správcem areálu. Tam začala story malého Francese, která bude pokračovat dnes na největším ryze tenisovém stadionu planety.

„Pro Taylora i mě to bude největší zápas života,“ předvídá Tiafoe a vzpomíná, jak kdysi při společném letu plánovali budoucnost, a Fritz mu povídá: „My dva jednou povedeme americký tenis…“

Uvědomělejší kamarád mu radami i povzbuzováním pomáhal, aby odšpuntoval svůj potenciál. Teď si však půjdou po krku. „To nic nemění na tom, že jsem šťastný za Taylora a vím, že on je šťastný za mě. Ať v pátek vyhraje ten lepší. A přineste si popcorn, bude to podívaná,“ slibuje Tiafoe.

Dopředu je jasné pouze to, že vítězem bude americký mužský tenis.

Američané na grandslamech

poslední vítěz

Andy Roddick - US Open 2003

poslední finalista

Andy Roddick - Wimbledon 2009

poslední finalista US Open

Andy Roddick - 2006