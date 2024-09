Zmizela a... Nový přítel, další titul. Jak se Sabalenková zvedla po tragédii

I po US Open povede Iga Šwiateková žebříček WTA o víc než 2000 bodů, Aryně Sabalenkové to však vadit nemusí. Nejlepší tenistkou roku na grandslamech, těch nejdůležitějších akcích, je totiž suverénně běloruská silačka. Po titulu z lednového Australian Open ovládla i akci ve Flushing Meadows, kde ve finále předčila v tuhém boji Američanku Jessicu Pegulaovou dvakrát 7:5 a turnaj ovládla bez ztráty setu.

Ženský tenis má dvě královny. Jednu konzistentní, která vítězí i na menších podnicích, a díky tomu figuruje v čele žebříčku. A druhou, jež dominuje na grandslamech, kde se píše historie.

Šestadvacetiletá Aryna Sabalenková postoupila na posledních osmi grandslamech, jichž se zúčastnila, sedmkrát do semifinále. O tři roky mladší Iga Šwiateková to za stejný počet majorů zvládla pouze dvakrát. Běloruska za tu dobu uchvátila tři nejcennější tituly, Polka díky virtuozitě na antuce dvakrát triumfovala při Roland Garros, na betonu a trávě však znatelně zaostává.

Loni Sabalenková ztroskotala ve finále US Open na domácí Coco Gauffové. Vyhrála první set, pak se složila (6:2, 3:6, 2:6) a při ceremonii si poplakala. Letos ztrácela ve druhé sadě s další domácí protivnicí Pegulaovou 3:5 a zdálo se, že se může historie opakovat. Odmítla to silným finišem a čtyřmi vyhranými gamy za sebou.

„Několikrát jsem tu byla tak blízko titulu. Vždycky to byl můj sen vyhrát tady v New Yorku. Hodně to pro mě znamená a je to důkaz, že když tvrdě pracujete, splní se vám cokoliv,“ jásala světová dvojka, jež finále vyhrála na vítězné údery 40:17 a do rozpaků ji přivedla statistika, že na turnaji měla průměrný nejrychlejší forhend ze všech včetně mužů. „Tomu se mi nechce ani věřit, jsem z toho trochu nesvá,“ kroutila hlavou ranařka, jejíž forhend létal rychlostí 129 kilometrů v hodině. Carlos Alcaraz se dostal na cifru 127, Jannik Sinner na 126…

Pak už ale nechala Sabalenková průchod svému živočišnému temperamentu. V šatně se s týmem nadšeně sprchovali šampaňským, jak se to dělá po titulech v NBA či NHL. Navlékla se do rudých šatů a pózovala s pohárem na náměstí před Ashovým stadionem. „Dneska se bude hodně pít,“ vyzvala k velké oslavě svůj tým, jehož osu tvoří tenisový kouč Anton Dubrov a kondičák Jason Stacy. Expert na fyzičku, jenž má praxi v MMA, fandil při finále s podobiznou tygra vyvedenou na holé hlavě. Stejný obrázek má Sabalenková vytetovaný na levém předloktí. Dobrá chemie a zábava v týmu šampionce evidentně prospívají.

„Bez vás bych to nedokázala,“ děkovala Běloruska svým lidem. „Ale jak vždycky říkám, ani vy byste tu beze mě nebyli. Takže nemáte zač,“ dobírala si své muže tenistka, jež letos na antuce Roland Garros podlehla nemocná ve čtvrtfinále Mirře Andrejevové, Wimbledon vynechala kvůli zranění ramena a coby neutrální sportovkyni se jí nechtělo na olympiádu.

Dala si pauzu, kterou potřebovala už od března, kdy prožila traumatický zážitek. Tehdy za ní přijel na turnaj v Miami hokejista Konstantin Kolcov, s nímž se již dřív rozešla. Kolcov tragicky zahynul po pádu z hotelového balkonu. „Už tehdy jsem se měla stáhnout, zmizet na nějaký čas z tenisu a začít pak od nuly,“ prozradila později. Udělala to až na začátku léta a vrátila se silná. Po boku má nového přítele, zámožného brazilského podnikatele Georgiose Frangulise, jenž ji hnal i v New Yorku.

A může si říkat už trojnásobná grandslamová šampionka. O jeden titul předčila krajanku Viktorii Azarenkovou a stala se nejúspěšnější běloruskou tenistkou dějin.